Presidente de la JEP advirtió que quedarían “inoperantes” con el recorte presupuestal

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

No cesa la polémica por la reducción presupuestal que el oficialísimo impulsa para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Este miércoles, las comisiones económicas aprobaron un presupuesto general para 2027 que le quita $170.000 millones al sector de justicia transicional.

De hecho, este recorte es mayor al planteado inicialmente, pues el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, habló de restarle $100.000 millones, pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella lo elevó a $170.000 millones en su ponencia.

Tras esa votación, este jueves habló el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli. Desde Pitalito (Huila), donde se cumple la primera sanción propia impuesta por el tribunal al secretariado de las Farc, Ramelli se conectó a una conferencia con congresistas del Pacto Histórico y víctimas del conflicto.

“Somos conscientes de la crisis fiscal que enfrenta el país, pero con esa reducción que aprobaron ayer realmente nos dejan inoperantes”, señaló el presidente del tribunal.

Ramelli les pidió a los integrantes del Gobierno y a los congresistas pensar en las víctimas y en los comparecientes, de los cuales más de 7.000 son de la fuerza pública.

Finalmente, dijo que la JEP está abierta al diálogo y al escrutinio del Congreso. La decisión final estará en manos de las plenarias de Senado y Cámara.