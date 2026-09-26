La Unidad de Búsqueda recuperó 11 cuerpos en cementerio Agustín Codazzi, en el Cesar

Bogotá

Durante la tercera fase de intervención en el cementerio Agustín Codazzi, en el Cesar, los expertos forenses revisaron 34 contenedores que permanecían en la morgue del camposanto.

El resultado, luego de un proceso riguroso de análisis y verificación: 11 cuerpos fueron considerados de interés para la entidad dado que se evidenciaron en ellos signos asociados al conflicto armado. De esa cifra, nueve cuentan con identidad orientada, es decir, existen hipótesis sobre quiénes podrían ser.

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La intervención en el cementerio municipal de Agustín Codazzi hizo parte de un proceso de búsqueda que no se limitó a la recuperación de cuerpos. Antes de llegar a este punto, la Unidad de Búsqueda había intervenido otro sitio de interés forense y una bóveda, dentro del mismo lugar, en los que se había evidenciado presencia de cuerpos inhumados no identificados.

Además de la revisión de los contenedores de la morgue, revisaron protocolos de necropsias y fortalecieron el relacionamiento territorial mediante diálogos con las administraciones municipales de los municipios cercanos, con comunidades y organizaciones de víctimas.

Esta labor se hace en el marco del Plan Regional de Búsqueda Centro del Cesar, que atiende 11 municipios de este departamento y uno del Magdalena y se tiene un universo de 1.565 personas desaparecidas en medio del conflicto armado.

Los cuerpos recuperados serán trasladados a uno de los siete Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación que tiene la Unidad de Búsqueda y en los cuales trabajan articuladamente con especialistas de Medicina Legal. Una vez allí, los cuerpos serán valorados por un equipo interdisciplinario de medicina forense que establecerán su identidad.