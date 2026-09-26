Capturaron en estación de TransMilenio Fucha a hombre requerido por la justicia desde el 2014

En la estación de TransMilenio Fucha, en la localidad de Antonio Nariño, fue capturado un hombre de 43 años, cuando se adelantaban labores de registro y control en el servicio de transporte masivo.

El sujeto contaba con un orden de captura desde el año 2014, era requerido por el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para cumplir condena por el delito de hurto calificado.

“El procedimiento se realizó en la Estación Fucha de la Troncal Caracas, donde los policías realizaron un registro y la verificación de antecedentes de este ciudadano. Tras confirmar la información en el sistema, se estableció que tenía vigente desde el año 2014, una orden de captura por hurto calificado”, aseguró la Teniente Coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio.

Capturas en Sistema Integrado de Transporte Público

Durante lo corrido del 2026, las autoridades han logrado capturar a 1520 personas por diferentes delitos al interior del sistema; 125 de ellas han sido mediante orden judicial.