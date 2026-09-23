Secretariado de ExFarc avanza en el cumplimiento de sentencia de la JEP por secuestros

Bogotá

Quienes integraron el último secretariado de las Farc Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, están en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, cumpliendo la sentencia impuesta por la JEP en el caso 01 de secuestros.

El primer proyecto concertado y aprobado por las víctimas es la búsqueda de desaparecidos. En este camposanto acompañados por un equipo forense de 8 personas de la Unidad de Búsqueda, quienes integraron el último secretariado de las extintas Farc, siguen las instrucciones en un perímetro de 850 metros con el propósito de recuperar inicialmente 10 cuerpos para el próximo 30 de septiembre. Para la intervención se han retirado 15 toneladas de guadua.

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Un dato es que los exFarc están trabajando con 7 exintegrantes de la Fuerza Pública máximos responsables en casos de falsos positivos en el Huila, y han unido esfuerzos con un solo propósito y es darles respuestas a las familias de los desaparecidos y también representa un proceso de reconciliación de quienes en el conflicto armado eran enemigos.

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Los exFarc deberán estar de lunes a viernes de 8am a 5pm en el lugar cumpliendo con todas las tareas asignadas, además no pueden salir de la zona y tampoco del país, y están siendo monitoreados las 24 horas del día los siete días a la semana a través de un dispositivo de seguimiento electrónico.

Ante las amenazas que han recibido los comparecientes en el cementerio hay un dispositivo de seguridad estricto que incluye el cierre del lugar y está activo un Puesto de Mando Unificado.

El cumplimiento de la sanción propia, que no implica cárcel porque los exFarc aceptaron toda su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad por 21.000 casos de secuestros, comenzó este 21 de septiembre de 2026 con dos acciones restaurativas, realizadas por grupos: la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y acciones de construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.

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En Huila, la JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc y que permanecen desaparecidas. En total, al menos 254 hechos de secuestro ocurrieron en el Huila y 262 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción residen en este departamento.

En este departamento, de acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda, hay 1.762 personas dadas por desaparecidas. En el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito han sido recuperados 54 cuerpos de personas no identificadas y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias.