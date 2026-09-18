¿Cuáles son los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz?

Bogotá

La Jurisdicción Especial para La Paz se creó oficialmente cuando tomaron posesión los magistrados el 15 de marzo de 2018 y tiene una vigencia hasta el año 2033.

Su labor está focalizada en investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, tanto por las antiguas Farc como por exintegrantes del Ejército Nacional, en medio del conflicto armado en Colombia.

Ha proferido 4 sentencias en casos de falsos positivos y secuestros. Ha tomado 3.618 decisiones con efecto de sentencia y son más de 300.000 las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Reveló que los falsos positivos en Colombia no eran 2.248 como había dicho por años la Fiscalía, sino 6.402 y en la última actualización ya son 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales en las cuales los militares presentaron falsamente a jóvenes y campesinos como guerrilleros dados de baja en combate.

Sus investigaciones permitieron conocer la responsabilidad de las extintas Farc en 21.000 casos de secuestros.

También que 18.677 menores fueron reclutados. Allí se aborda la violencia sexual al interior de las filas de las entonces Farc.

La JEP le ha dado seguridad jurídica a victimas y comparecientes y ha velado por dar verdad por años negada a las personas afectadas directas e indirectamente por conflicto armado en nuestro país.