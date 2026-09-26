7 auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no evidencian corrupción en la JEP

Bogotá

Ante las polémicas por los gastos de la Jurisdicción Especial para La Paz, esta entidad asegura que su gestión es transparente y así lo avalan siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, que no han encontrado ningún hallazgo de corrupción ni de otro tipo.

Viajes al exterior de los magistrados

Frente a las comisiones al exterior que son objeto de escrutinio público, la JEP asegura que son invitaciones oficiales que tienen como fin rendir cuentas sobre el modelo de Justicia Transicional Restaurativa a la comunidad internacional. Así mismo, responden a la participación en espacios de índole judicial con organismos y entidades dedicadas a los Derechos Humanos y al Derecho Penal Internacional.

El Acuerdo Final de Paz fue depositado formalmente ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 2261, por esta razón la Jurisdicción Especial para la Paz debe mantener informada a la comunidad internacional sobre su trabajo.

Todas las salidas el país según la JEP están justificadas y han sido informadas por los canales oficiales de esta entidad.

El arriendo de la sede donde funciona la JEP

Frente a la polémica del pago del arriendo del edificio donde funciona la sede de la Jurisdicción Especial para La Paz, esta entidad dice que tanto en el Gobierno de Iván Duque como el de Gustavo Petro se hizo la petición con el Ministerio de Hacienda para comprarlo, pero no hubo una respuesta favorable, por lo que permanecen en un edificio en arriendo.

El valor comercial estimado para este año 2026 asciende aproximadamente a 288.538 millones, es decir, no es cierto que el edificio cueste 20.975 millones (ese era su valor catastral en 2020, no es su valor comercial).

La Jurisdicción Especial para la Paz pide que cualquier información sea consultada de manera directa y a través de los canales oficiales, esto con el fin de que en Colombia se pueda sostener un debate con datos reales.