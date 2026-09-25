Dólar HOY 25 de septiembre 2026 en Colombia: la divisa supera el umbral de los $3.300

El dólar estadounidense es la divisa más recurrente en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos de uso recurrente. Es por ello que, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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TRM hoy

El dólar cierra la semana de este 25 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.329,61 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 24 de septiembre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera mantiene un crecimiento constante.

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Valor del dólar hoy

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para esta jornada las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.210 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.210 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.410 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.410 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.260 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.260 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Además de recordar que aunque en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para el mercado cambiario eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambio.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.362,03 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $40,83 pesos, equivalente al 1,76%.

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Euro hoy en Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.810,69 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $89.50 pesos colombianos, lo que representa una variación de 2.41%, manteniendo una tendencia al alza.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 93,01 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un decremento del 1,57%. Para hoy 25 de septiembre, se espera que alcance un precio máximo de 94,73 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 92,09 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 105,34 dólares, lo que representa un decremento del 1,22% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 107,17 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 104,40 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este viernes 25 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 84.079,5 dólares, lo que representa una variación de -472,6 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un -0,57%.

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