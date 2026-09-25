Bruce Mac Master, de Andi, pide frenar “sistemática campaña para afectar la reputación” del gremio

Bruce Mac Master, presidente del gremio de los empresarios, de la Andi, se pronunció este viernes en medio de las tensiones del Gobierno de Abelardo de La Espriella y el líder gremial, que habría influido en la salida de Coca Cola en la cámara de bebidas de la Andi.

En una carta publicada en sus redes sociales, Mac Master hizo un llamado a proteger la autonomía de esta organización, pues advirtió que “la ANDI es mucho más que su Presidente”, es una “organización independiente, técnica, propositiva”, por lo que la “obligación es preservarla, proteger su autonomía, cuidar a sus afiliados y colaboradores, y evitar que cualquier circunstancia coyuntural termine afectando su capacidad de cumplir su misión”.

Su pronunciamiento se da en medio de críticas de algunos sectores por la injerencia del Gobierno en asuntos gremiales, pues retiraron el nombramiento de Carolina Soto en la Cámara de la Infraestructura para nombrar a Tatyana Orozco, quien tenía el guiño del Gobierno.

Asimismo, versiones señalan que estaría ocurriendo una injerencia similar en la Andi.

Nuestra bligación es preservarla, proteger su autonomía, cuidar a sus afiliados y colaboradores

Por tanto, hizo un llamado, a nombre de él y de más de 1.600 afiliados, a “suspender la sistemática campaña de acciones mal intencionadas para afectar la reputación de una entidad”.

De hecho, enfatizó que “Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente, el país lo merece y podemos hacerlo con buena voluntad”.

La relación con el Gobierno

En la misiva, el líder gremial señaló que “la ANDI ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia. Lo ha hecho defendiendo sus convicciones, expresando respetuosamente sus diferencias y buscando siempre espacios de construcción conjunta. Esa seguirá siendo su conducta”.

Y es que en los últimos días se ha conocido un presunto veto que le habría impuesto el mandatario a sus ministros para no tener reuniones con Bruce Mac Master.

Entre tanto, fuentes aseguraron a este medio que la tensionante relación con el Gobierno habría influido en el retiro de Coca Cola Colombia de la cámara de bebidas de este gremio.