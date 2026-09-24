EN VIVO | José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, habla ante la Asamblea General de la ONU

Este 24 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo leyó el discurso del presidente Abelardo de la Espriella ante la Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York.

Restrepo acudió a este evento en representación de De la Espriella debido a que el mandatario no asistió porque prometió que no saldría de Colombia durante su Gobierno.

En el pronunciamiento, Restrepo destacó la actuación del Gobierno tras el sismo de magnitud 7,4 que devastó varias regiones de país el pasado 10 de agosto, tres días después de la investidura del nuevo Gobierno.

“Había que actuar y actuamos”, expresó.

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