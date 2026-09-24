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24 sep 2026 Actualizado 18:04

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Política

EN VIVO | José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, habla ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Abelardo de la Espriella no asistió a esta cumbre porque prometió que no saldría de Colombia durante todo su Gobierno.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia

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Este 24 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo leyó el discurso del presidente Abelardo de la Espriella ante la Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York.

Restrepo acudió a este evento en representación de De la Espriella debido a que el mandatario no asistió porque prometió que no saldría de Colombia durante su Gobierno.

En el pronunciamiento, Restrepo destacó la actuación del Gobierno tras el sismo de magnitud 7,4 que devastó varias regiones de país el pasado 10 de agosto, tres días después de la investidura del nuevo Gobierno.

“Había que actuar y actuamos”, expresó.

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