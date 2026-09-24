Presidencia solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz

La Presidencia de la República solicitó este jueves 24 de septiembre la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz. Tras la petición de Abelardo de la Espriella, el funcionario presentó y puso ante el Gobierno Nacional su dimisión al cargo.

La decisión se tomó luego de la reciente presentación de Montoya ante la Comisión Séptima del Senado, donde se evidenció su desconocimiento frente a aspectos de vital importancia de la entidad. En específico, las dificultades se concentraron en temas fundamentales como el presupuesto, el funcionamiento interno de Colpensiones y los grandes retos que afronta el sistema pensional del país.

Aunque el Gobierno Nacional reconoció la trayectoria profesional de Montoya, enfatizó que la dirección de la entidad demanda un perfil que “exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”.

Polémica intervención en el Senado

Durante la presentación del presupuesto de Colpensiones ante el Congreso de la República, Montoya reveló su falta de familiaridad con la entidad.

Mencionó que su tesis de grado se centró en la Ley 100. Durante su intervención, hizo varias pausas, expresando: “emmm”, “ummm” y “¿cómo decirlo?”. Además, no proporcionó detalles sobre la implementación del nuevo modelo de pensiones y solicitó a una asesora que concluyera la presentación.

Conviene mencionar que la Comisión Séptima del Senado le habría concedido una segunda oportunidad a Montoya, para que presentara el presupuesto de la entidad. La nueva citación estaba prevista para el miércoles 30 de septiembre a las 9:00 de la mañana en el recinto de la comisión.

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