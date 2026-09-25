USO pone la lupa al nuevo presidente de Ecopetrol: estos son los retos que asume

Bucaramanga

Joaquín Gutiérrez fue designado como nuevo presidente de Ecopetrol y desde la Unión Sindical Obrera plantearon las principales expectativas que tienen los trabajadores frente al rumbo que pueda tomar la empresa petrolera.

Martín Ravelo, presidente de la USO, señaló que esperan políticas que estén encaminadas a recuperar la soberanía y la seguridad energética del país y fortalecer la empresa como una de las insignias del país.

“Los retos que tiene el nuevo presidente son, primero que todo, recuperar la confianza en Ecopetrol, recuperar su credibilidad, especialmente con los mercados, desarrollar proyectos de envergadura que nos lleven a fortalecer el negocio original del petróleo y el gas”, señaló Ravelo.

El dirigente sindical también destacó la importancia de mantener la transformación de los territorios donde tiene presencia la industria petrolera, buscando que las comunidades vean a la actividad extractiva como un aliado para su desarrollo y no como un enemigo. Asimismo, planteó la necesidad de continuar generando empleo digno y mejores condiciones para las familias vinculadas al sector.

Finalmente, la USO pidió mantener un relacionamiento fluido con los territorios y los trabajadores para avanzar en proyectos que permitan fortalecer la operación de Ecopetrol y consolidar el negocio de petróleo y gas.