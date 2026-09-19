Peso colombiano se fortalece en 2026: expertos explican las razones y qué puede pasar

Actualmente, según expertos, el posicionamiento del peso colombiano ha sido un suceso que ha ido en aumento tras distintas variables y factores que impulsaron su proyección y que determinaron su comportamiento dentro de la economía regional y mundial.

Para entender el contexto actual de la moneda nacional, es necesario entender también su antecedente histórico, que parte recientemente de unos determinados casos que produjeron cambios en la dirección de la divisa.

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¿Cómo ha sido el comportamiento histórico del peso colombiano?

De acuerdo con Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, El peso colombiano históricamente ha tenido un comportamiento volátil ligado a dos variables imprescindibles, siendo estas las siguientes:

Los años de prosperidad en la industria petrolera, entre 2010 y 2014, cuando el peso llegó a operar cerca de los 1.800 pesos por dólar.

Cuando el petróleo colapsó entre 2015 y 2016, el dólar superó los 3.400 pesos.

Adicionalmente, Lama se refirió a los factores políticos que influyen directamente en cómo la moneda proyecta su dirección, siendo un claro ejemplo cuando a finales del año 2022, con los primeros meses del mandato del expresidente Gustavo Petro, el dólar alcanzó un precio histórico de $5.000 pesos colombianos que reflejaba el nerviosismo e incertidumbre del mercado.

Con la entrada del actual gobierno y las primeras señales de estabilidad macroeconómica, las expectativas se equilibraron, mostrando un proceso en el que el comportamiento del dólar tomó cierta apreciación.

Se mencionó que tanto el petróleo como las tasas internacionales condicionan cómo actúa el contexto político.

¿Qué sucede si estos factores no son favorables?

Lama explicó que cuando estos factores son favorables para el marco político, el peso tiene campo para revaluarse, como lo es el comportamiento que registra a día de hoy, donde el valor del dólar roza los 3.000 pesos colombianos. El experto calificó el hecho como “una de las apreciaciones más relevantes de América Latina en los últimos años”.

De lo contrario, si estos factores no están acordes, no hay ningún factor político que sostenga a la divisa.

¿Por qué el peso colombiano hoy se destaca en el plano internacional?

Rodrigo Lama argumentó lo siguiente con respecto al buen presente del peso colombiano: “Está siendo una de las monedas emergentes con mejor desempeño relativo en lo que va del año, y eso no es casualidad. Colombia tiene una de las tasas de interés más altas de la región, lo que atrae flujos de capital internacional en busca de rentabilidad”.

Agregó que los inversionistas pueden obtener un mayor rendimiento trayendo sus dólares a Colombia y convirtiéndolos a pesos, lo que incentiva a realizar este procedimiento, aportándole esos pesos cambiados a la apreciación de la moneda.

Factores como el petróleo son proporcionales al favorecimiento del peso colombiano; al encontrarse el crudo en un valor alto por las tensiones de Medio Oriente, esto le genera más ingresos en divisas al país al ser productor y exportador, contrastando con Lama, que mientras la economía de Chile se debilita en su crecimiento, Colombia ha demostrado datos económicos sólidos, acciones que ponen al peso colombiano en el radar internacional.

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¿Qué factores promueven la valorización del peso colombiano?

El experto señaló que son principalmente tres los motivos que inciden en la apreciación de la moneda nacional, siendo estos los siguientes:

El primero, diferencial de tasas: el Banco de la República mantiene una de las tasas de interés más altas de la región, lo que hace muy atractivo traer dólares a Colombia, convertirlos a pesos e invertirlos. Esta práctica, conocida como “carry trade”, genera una demanda sostenida de pesos que presiona al dólar a mantenerse a la baja.

El segundo es el petróleo: explicado anteriormente, el país, al ser productor y exportador, recibe ingresos más altos al comercializarse el crudo en valores altos por las tensiones en Medio Oriente.

El tercero es la percepción de riesgo país: los inversionistas internacionales ven señales de estabilidad macroeconómica y datos de crecimiento sólidos, lo que aumenta la exposición a los activos colombianos, que como resultado también genera demanda de pesos.

¿Qué impactos genera en la economía colombiana la valorización del peso colombiano?

El Chief Business Officer de Global66 estableció que se tienen tanto efectos positivos como negativos que conviven al mismo tiempo.

Por el lado positivo, el peso más fuerte economiza las importaciones, lo que produce una reducción en la inflación importada; de igual manera, aumenta el poder adquisitivo de los colombianos para adquirir bienes del exterior, desde tecnología hasta alimentos.

Menciono complementariamente que “también reduce el costo real de la deuda externa del país, porque cada dólar que Colombia debe cuesta menos pesos para pagarlo”.

Uno de los efectos negativos que resaltó Lama es el problema que le generaría a los productores no petroleros, como lo son:

El cafetero

Los floricultores o

El exportador manufacturero

Debido a que se reciben menos pesos colombianos por cada dólar que venden, lo que minimiza sus márgenes y su competitividad. Estando esto relacionado con que se compra más mercancía del exterior, afectando la producción nacional.

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¿Cuánto se pronostica que el peso colombiano se mantenga como se encuentra actualmente?

Lama comentó que es difícil dar una fecha exacta porque el tipo de cambio depende de variables que pueden cambiar inesperadamente y de forma simultánea.

Lo que se puede concluir es que, si se mantienen alineados los tres factores que hoy sostienen al peso, como lo son el petróleo en niveles elevados, tasas del Banco de la República atractivas frente a la región y datos de actividad económica fuertes en el tiempo, el peso tiene fundamentos para sostenerse en niveles apreciados.

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