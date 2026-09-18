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¿Podrá Canadá convertirse en el primer miembro “asociado” de la UE? Explicación de eurodiputado

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, puso de manifiesto la posibilidad que analiza la Unión Europea de abrirle la puerta a Canadá como primer miembro “asociado” del bloque geopolítico.

Cabe recordar que la UE cuenta con 27 Estados europeos como miembros plenos; en ese orden de ideas, Canadá tendría el estatus de “asociado”, una figura que hasta el momento no existe en el organismo.

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Para entender a fondo este movimiento de la política internacional, 6AM W de Caracol Radio habló con el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y de la Conferencia de Presidentes de Comisión, el eurodiputado alemán Bernd Lange.

¿Qué beneficios tendría para la UE la adhesión de Canadá?

De acuerdo con Lange, “son tiempos inciertos para los países democráticos”, frente a lo que hay muchos elementos para trabajar en común con países que generen confianza para la UE, por su independencia, por ejemplo, ante los polos globales actuales de China y Estados Unidos.

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