Subsidio de agua potable en Colombia: quiénes podrían aplicar a los primeros 6 metros cúbicos GRATIS

El acceso al agua potable tendría un nuevo alivio para miles de hogares de Barranquilla, pues el Concejo de la ciudad aprobó en primer debate una iniciativa impulsada por el alcalde Alejandro Char que plantea subsidiar el consumo de los primeros seis metros cúbicos mensuales de agua para determinados hogares.

La propuesta, denominada Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico, todavía debe superar un segundo debate para convertirse en una medida vigente. De ser aprobada, el Distrito asumiría el costo correspondiente a esos primeros 6 m³ de consumo.

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¿Quiénes recibirían el subsidio de agua?

El proyecto está dirigido principalmente a los usuarios residenciales pertenecientes a los estratos 1 y 2 de Barranquilla. También contempla medidas para hogares de estrato 3 que se encuentren en condición de vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios establecidos en la iniciativa.

Según la información financiera que acompaña el proyecto, inicialmente serían 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2 los que estarían cubiertos por el programa. De ese total, 186.474 cuentan además con el servicio de alcantarillado.

La medida busca reducir el valor que deben asumir las familias por su consumo básico de agua y, al mismo tiempo, garantizar unas condiciones mínimas de acceso al servicio.

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¿Cuántos metros cúbicos de agua cubriría el Distrito?

El beneficio se concentraría en los primeros 6 metros cúbicos de consumo al mes. La cifra toma como referencia un consumo promedio cercano a los 12 m³ mensuales en los hogares contemplados.

En términos prácticos, si un hogar beneficiario consume alrededor de 12 m³ durante el mes, el Distrito asumiría el componente correspondiente a los primeros seis metros cúbicos, mientras que el usuario continuaría respondiendo por el consumo que exceda ese límite, de acuerdo con las condiciones tarifarias aplicables.

La Alcaldía sostiene que esto podría representar un alivio cercano a la mitad del costo asociado al consumo de agua para los hogares que se encuentren dentro del programa.

¿Cuánto dinero destinaría Barranquilla al subsidio?

Para 2027, la administración distrital calcula un costo de $66.209 millones para financiar el programa. De esta suma, aproximadamente $36.624 millones corresponderían a usuarios del estrato 1 y $29.586 millones al estrato 2.

Estos recursos se sumarían a los subsidios que actualmente reciben los hogares de esos estratos. Es decir, la propuesta plantea utilizar recursos adicionales para cubrir específicamente el consumo correspondiente a los seis metros cúbicos definidos como mínimo vital.

El monto final dependerá, entre otros factores, de las tarifas vigentes, el consumo reconocido y la cantidad de usuarios que cumplan las condiciones para recibir el beneficio.

La iniciativa no se limita a reducir el valor de la factura. El proyecto también contempla acciones para avanzar en la conexión formal al servicio de acueducto de viviendas ubicadas en asentamientos informales o subnormales.

De acuerdo con la información presentada por el Distrito, en Barranquilla habría cerca de 17.400 viviendas sin conexión formal al acueducto. Para estos hogares se plantean estrategias progresivas de acceso y formalización.

Además, el programa contempla una atención especial para hogares donde residan personas con especial protección constitucional y cuyo servicio haya sido suspendido por falta de pago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se realice la respectiva verificación.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse?

Por ahora, la iniciativa no está vigente, debido a que solo ha superado el primer debate en el Concejo de Barranquilla. El proyecto deberá avanzar al segundo debate y posteriormente cumplir los procedimientos correspondientes para su implementación.

Si la propuesta es aprobada y entra en funcionamiento, los hogares que cumplan las condiciones establecidas podrán acceder al beneficio sobre los primeros seis metros cúbicos mensuales de consumo de agua potable.