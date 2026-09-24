David Murcia, cerebro de la pirámide DMG, se retractó de los señalamientos contra De la Espriella
David Murcia aseguró que el gobierno de Gustavo Petro le ofreció ser gestor de paz.
David Murcia Guzmán cerebro de la pirámide DMG, le envió un memorial a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal, retractándose de los señalamientos que hizo contra el presidente Abelardo de la Espriella. Aseguró que el gobierno de Gustavo Petro le ofreció ser gestor de paz.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...