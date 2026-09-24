Dólar HOY 24 de septiembre 2026 en Colombia: la moneda internacional mantiene la tendencia al alza

El dólar estadounidense es la principal moneda en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos. Por esto, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente.

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Dólar Colombia

El dólar inició la jornada de este jueves 24 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.264,39 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 23 de septiembre de 2026 permite entender que la divisa internacional retoma fuerza frente a la moneda local.

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Precio del dólar en Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para esta jornada las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.260 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.260 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.318,38 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $47,38 pesos, equivalente al 2,09%.

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Real brasileño

El real brasileño es la moneda oficial de Brasil y se distingue a nivel mundial por su característico diseño con animales nativos de la biodiversidad del país e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $633,74 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un incremento de $11,68 pesos colombiano y una variación del 1.88%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 93,91 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 2,15%. Para hoy 24 de septiembre, se espera que alcance un precio máximo de 94,68 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 91,23 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 105,36 dólares, lo que representa un cremento del 2,25% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 106,39 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 101,84 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este jueves 24 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 84.089,4 dólares, lo que representa una variación de -1.692,8 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un -1,93%.

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