“Me los imagino brincando de la dicha”: tres niños del Chocó viajarán a Europa gracias a Avianca

Hay sueños que comienzan en lugares donde llegar a ciertos destinos parece, simplemente, demasiado difícil. Para Jordi, Mateo y David, tres niños de Istmina, Chocó, uno de esos sueños está a punto de convertirse en realidad: viajarán a Europa para leer poesía, hablar de su territorio y contarle al mundo cómo ven la vida a sus 11 y 12 años.

El viaje hace parte de un proyecto de literatura, arte y ciencia de la Corporación Festival de la Poesía, que durante cerca de un año ha trabajado con un grupo de 11 niños de Istmina y Medellín. La agenda contempla actividades en el Parlamento Europeo, la Universidad Complutense y la ciudad de Lyon.

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Pero para llegar hasta allí, las familias han tenido que trabajar juntas para conseguir los recursos. Rifas, bingos, tamales y otras actividades han hecho parte de un esfuerzo que, como explica Diana Lucía Restrepo, encargada de la Corporación Festival de la Poesía, busca enseñarles a los niños que los sueños también se construyen con trabajo y comunidad.

“Los chicos de nuestro país van a poder leer poesía y bueno, van a contar cómo sienten la vida a sus 11, 12 años, cómo ve la vida un niño latinoamericano”, contó Diana al aire en 6AM W.

De los 12 niños que finalmente viajarán, tres todavía no tenían cómo conseguir sus tiquetes. Eran precisamente Jordi, Mateo y David, estudiantes del Colegio Diocesano San José, en Istmina.

La dificultad no era únicamente reunir el dinero. Para muchos niños del Chocó, trasladarse incluso dentro del país puede representar un desafío enorme. Las condiciones de conectividad y las distancias hacen que oportunidades como esta, que para otros niños pueden parecer cotidianas, sean extraordinarias para ellos.

Y, sin embargo, estos niños han seguido estudiando, escribiendo y trabajando por conseguir ese sueño.

“Ellos estudian, ellos sueñan mientras que saben de que las cosas hay que conseguirlas, de que todo hay que trabajar, hay que estudiar mucho porque nada cae del cielo”, explicó Diana al aire en 6AM W.

La historia llegó a Soluciones W gracias a Jair, corresponsal en el departamento, quien hizo llegar la solicitud de ayuda. Y entonces apareció una noticia que cambió por completo el panorama.

Avianca, la aerolínea de los colombianos, decidió asumir los tiquetes de ida y vuelta de Jordi, Mateo y David hasta Madrid, para que los tres niños puedan reunirse con el resto del grupo y participar en esta experiencia internacional.

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La noticia tomó por sorpresa a Diana, quien no pudo ocultar la emoción al imaginar a los tres estudiantes llegando a Europa.

“¡Ay, eso es una excelente noticia! Me imagino allá a Jordi, a Mateo y a David y a todos sus profes en el Colegio Diocesano San José, allá en Istmina. Me los imagino allá brincando de la dicha así como nosotros hoy”, dijo al aire en 6AM W.

Para estos niños, el viaje es la posibilidad de salir de su territorio, encontrarse con otras culturas y llevar consigo una parte del Chocó: sus palabras, sus preguntas, sus historias y su manera de mirar el mundo.

Quizás por eso la noticia tiene un significado todavía más especial. Durante la conversación en 6AM W, se recordó que hay niños en el Chocó que ni siquiera han tenido la posibilidad de conocer el mar. Para algunos, incluso llegar a Bogotá o Medellín puede ser una experiencia lejana. Ahora, tres de ellos tendrán la oportunidad de llegar hasta Madrid.

La ayuda de Avianca permite que Jordi, Mateo y David estén en ese avión.

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