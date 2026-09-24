ICETEX compromete $13.709 millones para contratar un call center y cobrar créditos en mora

El ICETEX autorizó comprometer $13.709 millones de pesos de sus presupuestos de 2027 y 2028 para contratar un call center que gestione el cobro de créditos que se encuentran en mora.

La decisión quedó establecida en el Acuerdo 20 de 2026, aprobado por la Junta Directiva de la entidad, mediante el cual se autoriza comprometer recursos de vigencias futuras para garantizar la continuidad de este servicio.

Basicamente, el contrato permitirá que un operador externo contacte a personas que tienen obligaciones vencidas con el ICETEX y adelante gestiones para recuperar esos recursos antes de que las deudas lleguen a un proceso judicial.

¿Qué hará el call center?

El servicio estará destinado a la gestión de cartera en etapa prejurídica. Es decir, obligaciones que presentan mora, pero que todavía se encuentran en una fase anterior al cobro judicial.

Entre las actividades previstas están las llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otras acciones de contacto con los deudores, la gestón usual que hace seguimiento la entiedad a sus usuarios.

El objetivo de esta etapa es gestionar el pago de las obligaciones pendientes antes de que los casos tengan que avanzar hacia una instancia judicial.

¿Por qué se contratará a un tercero?

En los documentos que sustentan la decisión, el ICETEX señala que no cuenta con suficiente personal, capacidad operativa ni infraestructura técnica y tecnológica para asumir directamente toda la gestión de cobro.

Por esa razón, la entidad acudirá a un operador externo para desarrollar estas actividades.

¿Cuánto dinero se comprometerá?

Los $13.709.605.454 autorizados se distribuirán entre dos vigencias:

2027: $12.609.988.512.

$12.609.988.512. 2028: $1.099.616.942.

Se trata de vigencias futuras, es decir, recursos de presupuestos de años posteriores que quedan comprometidos desde ahora para atender esta contratación.

Ya había un contrato para esta labor

El Acuerdo 20 también registra como antecedente el Contrato 2023-637, suscrito con RST Asociados Projects S.A.S., relacionado con la prestación de estos servicios.

Ese contrato tuvo inicialmente un valor de $25.286 millones y, después de una prórroga, alcanzó un valor total cercano a $30.841 millones, de acuerdo con los antecedentes incluidos en el documento.

Pero, cabe decir que el contrato anterior fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026, mientras se adelanta la nueva contratación para dar continuidad al servicio.

¿Qué significa para quienes tienen créditos en mora?

Para los usuarios que están al día con sus créditos, esta decisión no supone un cambio inmediato.

En el caso de quienes tienen obligaciones vencidas, podrán continuar las gestiones de cobro mediante llamadas, mensajes, correos y otros mecanismos de contacto. La gestión será previa a una eventual etapa judicial de la obligación.

¿Es irregular comprometer estas vigencias futuras?

No por sí mismo. Las vigencias futuras son un mecanismo presupuestal que permite a las entidades comprometer recursos de años posteriores cuando se cumplen los requisitos correspondientes.

Por eso, el hecho de que el ICETEX haya autorizado recursos de 2027 y 2028 no significa que exista una irregularidad.

El punto que queda bajo seguimiento es la nueva contratación: qué empresa será seleccionada, cuál será finalmente el valor del contrato, qué condiciones tendrá y cuáles serán las metas y resultados de recuperación de cartera.