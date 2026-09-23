3 formas para dolarizarse en Colombia: expertos explican las mejores alternativas

Con las bajas tasas del dólar en la Tasa representativa del Mercado (TRM), que a la fecha se establece sobre los $3.192 COP, se despertó entre los colombianos, el interés por llegar a dolarizarse. Esto debido a que cada vez más, el valor se ajusta a la capacidad adquisitiva de los colombianos, para así realizar distintas actividades económicas como comprar productos o servicios, invertir y realizar transacciones globalmente.

Así las cosas, conseguir dólares se ha convertido en tendencia y con las nuevas plataformas denominadas ‘Fintech’ se puede administrar y completar este proceso de adquisición desde su dispositivo móvil y preservar el patrimonio o ahorros, protegiéndolos de factores como la volatilidad y entre otros que influyen económicamente en la divisa.

Ante este panorama, el término ‘dólar digital’ se generalizó en su significado, entendiéndose como el equivalente de adquirir la moneda en físico, pero con el beneficio de tenerla dentro de una aplicación digitalmente.

Según expertos, actualmente existen distintas maneras de dolarizarse en Colombia, cada una con sus ventajas y desventajas.

Vea aquí: Reforma tributaria para Bogotá será votada el miércoles 23 de septiembre

¿Cuáles son las 3 mejores maneras para dolarizarse en Colombia?

Según la Fintech Global 66 estas opciones son las formas más rentables:

Dólares físicos

La manera tradicional de adquirir la divisa mediante los billetes emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) que se adquieren en las casas de cambio según la Tasa representativa del Mercado del día (TRM).

Ventajas: se pueden realizar compras directas ideales para viajes turísticos al igual que usarlos para disponibilidad inmediata.

se pueden realizar compras directas ideales para viajes turísticos al igual que usarlos para disponibilidad inmediata. Desventajas: Poco prácticos, tendencia al deterioro y devaluación al no generar rendimiento por si solos.

Dólares digitales

Denominados también como ‘dinero fiat’, son los convencionales dólares que son registrados y gestionados rigurosamente por el gobierno de Estados Unidos, con la diferencia de que se concentran en un entorno 100% digital.

Ventajas: Administración y envío ágil de las divisas; se genera rentabilidad, se pueden usar en tarjetas de débito globales y se pueden resguardar de manera segura por varios tiempos con respaldo institucional.

Administración y envío ágil de las divisas; se genera rentabilidad, se pueden usar en tarjetas de débito globales y se pueden resguardar de manera segura por varios tiempos con respaldo institucional. Desventajas: restricciones bajo ciertas regulaciones en algunos paises en aspectos como horarios, límites, validaciones y procesos propios.

Dólares digitales cripto

Conocidos como ‘stablecoins’ son criptomonedas que se basan en monedas que mantengan un valor estable óptimo e igualado frente al dólar estadounidense, usándose mediante la tecnología blockchain (transacciones de forma segura e inalterable mediante el uso de criptografía).

Ventajas: no presentan un horario bancario ni festivos que limiten su operabilidad, por lo que son programables e interoperables.

no presentan un horario bancario ni festivos que limiten su operabilidad, por lo que son programables e interoperables. Desventajas: presentan inseguridad estatal y dependen del emisor de la criptomoneda 100%; tampoco se pueden revertir operaciones ejecutadas.

Los expertos recomiendan revisar detalladamente las condiciones para transferir los fondos, las comisiones, la custodia y las protecciones al consumidor, las cuales cambian drásticamente dependiendo del tipo de activo que se adquiera y del uso final que se le destinará.

Lea también: Adriana Cárdenas deja Visa Colombia: así cambiaron los pagos digitales en cinco años

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar dólares?

De acuerdo con Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66 en Colombia, es importante no confiarse únicamente en la tasa de cambio ofrecida, sino identificar primero el producto que se está adquiriendo en cuanto a:

Qué entidad custodia los fondos.

Respaldo de la entidad responsable.

Qué regulación es aplicable.

Costos asociados a conversiones.

Retiros o transferencias.

“Es clave definir el propósito de los fondos, ya que las necesidades de quien viaja son distintas a las de quien busca invertir. De esta manera, la pregunta ya no es solamente dónde comprar dólares, sino qué tipo de dólar se está comprando”, agrega Londoño.

Escuche EN VIVO Caracol Radio