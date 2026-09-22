Impresionante estadística de Carlos Gómez en Brasil ¿Solución de gol para la Selección Colombia?

Carlos Andrés Gómez es uno de esos futbolistas que hace ilusionar en la Selección Colombia. El extremo de 24 años es el mejor jugador de Vasco Da Gama y está siendo clave en la remontada de temporada del conjunto de Rio de Janeiro, que ha estado lidiando con el descenso en lo que va del campeonato, pero también siguen en competencia en las semifinales de la Copa de Brasil y de la Copa Sudamericana.

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Gómez fue convocado a la Selección Colombia para los amistosos ante México (26 de octubre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). El oriundo de Quibdó es uno de los llamados a tener protagonismo en el nuevo proceso que inicia Néstor Lorenzo.

La impresionante estadística de Carlos Gómez en Vasco

Antes de llegar a la concentración de la Tricolor en Estados Unidos, Gómez marcó un golazo y dio una asistencia en el triunfo clave ante Coritiba por la fecha 28 del campeonato. El ex Millonarios es el máximo anotador de su equipo con 5, pero tiene una estadística impresionante, pues llegó a su sexto gol de la temporada con la pierna izquierda de 8 que ha convertido en el año.

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“La capacidad goleadora de Andrés con la pierna izquierda ha sido una constante a lo largo de la temporada. En el sistema de Pedro Emanuel, la posición de Gómez le permite desplazarse hacia el centro e intentar disparos con la pierna izquierda, lo que ha sido una buena arma ofensiva para el Vasco”, mencionó GE Globo en su reciente publicación.

Carlos Gómez y una alternativa a la falta de gol

Un mal endémico de la Selección Colombia ha sido la falta de gol y la forma de encontrar alternativas para llegar al objetivo. Gómez tiene buen remate de media distancia y durante el Mundial no hubo anotaciones por este medio.

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El último gol en competencia oficial de media distancia Selección Colombia absoluta fue el anotado por Richard Ríos el 28 de junio de 2024 en la Copa América.

Los amistosos de la Selección Colombia serán una gran ventana para ver a jugadores como Carlos Gómez, quien ha jugado 2 partidos como titular y 7 ha ingresado desde el banco. El extremo registra 2 goles con la Tricolor.