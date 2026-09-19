EEUU aseguró que ha escoltado mil millones de barriles de petróleo crudo fuera del estrecho de Ormuz

Estados Unidos aseguró que apoyó el tránsito de 2.000 buques comerciales. / Foto: Getty Images. / rbkomar

El Ejército de Estados Unidos ha permitido el paso de más de mil millones de barriles de petróleo crudo fuera del estrecho de Ormuz, según anunció este sábado el comandante del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper.

“Eso significa mil millones de barriles de petróleo crudo que han transitado por el Estrecho de Ormuz en los últimos meses”, explicó el militar en un vídeo publicado en X en la cuenta oficial del CENTCOM.

“Hemos alcanzado este hito significativo mientras asistíamos a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales a través del Estrecho, brindando protección coordinada. Claramente, el impulso está creciendo. Las principales rutas de tránsito en el Estrecho están libres de minas”, aseguró.

Cooper presumió de los logros del Ejército al afirmar que “miles de buques han pasado por el Estrecho”, mientras “Irán no ha exportado ni un solo barril gracias a nuestro férreo bloqueo”.

Sin embargo, “a pesar de este progreso” reconoció que mantiene “una visión clara y un enfoque preciso” mientras el Ejército trabaja con agencias intergubernamentales de Estados Unidos, “así como con los seis socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), las compañías de seguros y las navieras, para aumentar el volumen de tráfico a través del Estrecho de Ormuz”.

Cooper aseguró que “el esfuerzo está dando sus frutos” ya que “el volumen de petróleo crudo, carga y gas natural licuado en las últimas dos semanas es mayor que en cualquier otro momento de los últimos seis meses”.

El comandante del CENTCOM explicó también que mantienen la colaboración con “todos los socios de la región, mejorando su defensa aérea, formando una nueva unidad de drones de ataque de la coalición y manteniendo el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes abiertas y despejadas”.

El anuncio llega en un momento complicado para la Administración del presidente Donald Trump, ya que este viernes el precio promedio del diesel en Estados Unidos se mantenía cerca de su máximo histórico, en $6.43 dólares por galón, según los últimos datos de GasBuddy, en medio de las persistentes tensiones en los mercados energéticos.