SIC pide priorizar investigación de posible corrupción de tres empresas lideradas por Moisés Garvin

Desde hace varios meses, en el gobierno anterior, tres empresas han estado en la mira de las autoridades: Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam por presunta corrupción.

Ante esto, la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) ordenó priorizar las investigaciones en contra de un posible esquema de corrupción de relevancia nacional liderado por Moisés Hernández o Moisés Garvin, como ahora se hace llamar.

“Este entramado consiste en la utilización de varias empresas supuestamente independientes, que finalmente actuaron de manera coordinada en distintos procesos de selección con el Estado para aumentar su probabilidad de éxito en las licitaciones falseando la libre competencia en contratos que sumarían cerca de 2 billones de pesos”, aseveró.

Por tanto, la entidad afirmó que ordenó la revisión de más de 300 contratos.

“Desde el año 2022, las empresas RED SUMMA, ALDESARROLLO y KLUSTER LATAM, vinculadas a GARVIN registran un crecimiento acelerado en sus contratos. Según la hipótesis que se investiga, su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor del señor GARVIN”, explicó la entidad.

El hombre que estaría detrás de las empresas

La entidad aseveró que el caso se complejiza al identificarse, detrás de estas organizaciones, el mismo modus operandi de su controlante, como cambios reiterados de nombre o razón social para perder el rastro de los entes de control.

También se ha identificado un movimiento de directivos entre las distintas empresas, coincidencias en sus juntas directivas y vínculos personales entre estructuras que, en el papel, compiten entre sí.

“A esto se suman antecedentes disciplinarios serios. MOISÉS HERNÁNDEZ fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la ejecución de contratos estatales causando la destitución de estos e inhabilidades para ejercer cargos públicos por 14 años”, aseveró la SIC.

Finalmente, la entidad remitió este caso a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.