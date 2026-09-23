Dólar HOY 23 de septiembre 2026 en Colombia: la divisa al alza de manera constante

El dólar estadounidense es la divisa de mayor movimiento en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos entre los que se encuentran el café, las flores, el petróleo, entre otros. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

Le puede interesar: SIC pide priorizar investigación de posible corrupción de tres empresas lideradas por Moisés Garvin

Dólar

El dólar inició la jornada de este miércoles 23 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.208,6 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 22 de septiembre de 2026 permite entender que la divisa internacional retoma fuerza frente a la moneda local.

Más información: Colombia participó en el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas

Cambio dólar a peso colombiano

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar. Para esta jornada las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.180 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.180 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Más información: 3 formas para dolarizarse en Colombia: expertos explican las mejores alternativas

Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.270,99 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró un decrecimiento de $6,31 pesos, equivalente al -0,28%.

Lea más: Colpensiones pide aplazar un año la entrada en vigor de la reforma pensional

Libra esterlina

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.258,01 pesos colombianos. Frente a su anterior registró un decrecimiento de $18,00 pesos, equivalente al -0,42%, manteniendo una variación a la baja en el mercado de cambio.

Le puede interesar: Adriana Cárdenas deja Visa Colombia: así cambiaron los pagos digitales en cinco años

Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 91,38 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 0,75%. Para hoy 23 de septiembre, se espera que alcance un precio máximo de 91,43 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 88,72 dólares.

Le puede interesar: “Debemos mantener puertas abiertas con el Gobierno”: Tatyana Orozco, nueva presidenta de la CCI

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 100,63 dólares, lo que representa un cremento del 1,35% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 100,77 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 97,93 dólares.

Más información: Cómo puede saber qué saldo tiene en el FNA en 2026: Pasos para consultar en línea y link oficial

Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este miércoles 23 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 85.382,5 dólares, lo que representa una variación de -766,4 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 0,84%.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: