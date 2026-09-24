¿Presupuesto de 2027 es “antipobres”? Representante Vargas dice que recorta subsidios; Garcés refutó

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El Gobierno ganó el segundo round presupuestal este miércoles con la aprobación del Presupuesto de 2027 en las comisiones económicas del Congreso por $ 634,9 billones, por lo que solo le resta que antes del 20 de octubre sea aprobado en las plenarias de Senado y Cámara.

No obstante, hubo controversias por la disminución de recursos para algunos sectores.

La representante del Pacto Histórico, Andrea Vargas, y miembro de las comisiones económicas, afirmó que este Presupuesto de Abelardo de la Espriella es “antipobres”.

“Más del 30 % de recortes de subsidios, y especificamente, 74 % de recortes en subsidios a tarifas energéticas para el Caribe”, afirmó la representante.

A ello agregó que el subsidio de vivienda tiene 84 % menos de recursos y caen las transferencias monetarias un 26 %, que son “renta ciudadana, renta joven, Colombia mayor, devolución de IVA, caen de $ 9 billones a $ 7 billones de pesos”.

Por tanto, fue enfática en señalar que lo más castigado, pese a que este presupuesto sube 59.3 billones de pesos, son los beneficios y la financiación de derechos a los pobres de este país.

Por su parte, Christian Garcés, senador del Centro Democrático, argumentó que “en ningún momento los congresistas hemos sentido que aprobar el presupuesto va a quitarle derechos o disminuirle subsidios a los colombianos”.

Lo que sí reconoció es que se tienen que focalizar mejor los subsidios.

“Creo que en energía sí se va a venir un debate muy fuerte, y es que hay personas que tienen negocios en estrato 1, 2 y 3, personas tienen ingresos como si fueran estrato 4, 5 y hasta 6, y están subsidiados. Yo creo que ese debate sí se va a dar. Y lo el tema de vivienda, en mi concepto, lo que se va a hacer es priorizar los recursos de vivienda, los subsidios, pero a los afectados del terremoto”, aseveró.

De hecho, también aseguró que la preocupación es sobre la inversión de la Nación, ya que disminuye cerca del 1.7 %.

Finalmente, reiteró que este presupuesto es respuesta a ingresos sobrestimados y una deuda que limita la inversión.