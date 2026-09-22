Concurso docente 2026: CNSC cambia las fechas de inscripción: así quedó el cronograma

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) actualizó el cronograma del concurso de docentes y directivos docentes 2026, proceso que contempla más de 28.000 vacantes en instituciones educativas oficiales de Colombia. Aunque inicialmente se esperaba que las inscripciones se realizaran a finales de 2026, la etapa se trasladó a inicios de 2027.

La convocatoria todavía se encuentra en etapa de planeación. La CNSC debe publicar los acuerdos definitivos que establecerán las condiciones y reglas para participar en el concurso meritorio.

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Cronograma del concurso docente 2026

De acuerdo con la actualización comunicada por la CNSC, el proceso tendrá cambios frente a las fechas que inicialmente se habían estipulado, quedando organizadas de la siguiente manera:

Inscripciones gratuitas para personas con discapacidad: Entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Inscripciones generales: Entre enero y febrero de 2027.

Entre enero y febrero de 2027. Pruebas escritas: Durante el segundo semestre de 2027.

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¿Por qué cambiaron las fechas?

Una de las principales razones fue la expedición del Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, planteado por la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.

En donde se plantea que el concurso meritorio docente no será suspendido ni aplazado, sino que se incorporarán medidas para garantizar condiciones de participación para las personas ubicadas en las zonas afectadas.

Además, la entidad informó que recibió más de 15.000 observaciones de ciudadanos sobre los proyectos de acuerdo y que estas fueron revisadas para incorporar los cambios correspondientes antes de empezar el proceso de inscripción.

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Vacantes CNCS: concurso docente

La oferta preliminar publicada por la CNSC contempla más de 28.000 vacantes en diferentes regiones del país. La entidad también señaló que esta cifra podría aumentar hasta aproximadamente 30.000 vacantes con la incorporación de nuevas vacantes antes de la publicación final, entre las que se encuentran:

Docentes de aula.

Rectores.

Directores rurales.

Coordinadores.

Docentes orientadores.

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¿Qué deben hacer los interesados?

Antes de la publicación de las fechas oficiales de la CNSC, los aspirantes no pueden iniciar la inscripción al concurso meritorio docente. La CNSC debe publicar primero los acuerdos y requerimientos definitivos y posteriormente anunciar oficialmente la apertura de esta etapa.

Mientras inicia el proceso de manera oficial, los interesados pueden consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en la página del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y revisar los requisitos de los puestos.

La CNSC recomienda mantenerse atento a los canales oficiales, dado que por este medio se informarán las decisiones y próximas etapas del proceso, además de mantener actualizada la información y documentación que se usará para la postulación.

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