La emotiva despedida de Luis Díaz a James Rodríguez tras su retiro de Selección Colombia: “Un sueño”

En la mañana de este martes, 15 de septiembre, el volante ofensivo James Rodríguez, recientemente fichado por Atlético Nacional, volvió a sorprender al mundo del fútbol tras, por medio de sus redes sociales, anunciar su retiro de la Selección Colombia, combinado con el que jugó tres mundiales, varias Copas Américas y, además, de la cual fue capitán.

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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la Selección Colombia”, apuntó el cucuteño.

Así las cosas, las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas fue la de su compañero de selección, y uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, Luis Díaz, jugador que milita en el Bayern Múnich de Alemania en donde, entre otras cosas, James también militó.

¿Qué dijo Luis Díaz en su mensaje a James Rodríguez?

Pues bien, por medio de su cuenta de Instagram, ‘Lucho’ le dedicó un sentido mensaje al 10 de la Selección. Allí, rememoró momentos en los que, según dijo, soñaba con jugar con James, hasta el momento en que, sin esperarlo, lo logró.

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir ”, escribió Díaz.

Y agregó: “La vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección”.

“Lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo”

Así, el ‘Guajiro’ escribió sobre lo que significó ese día en el que ese sueño se le hizo realidad, dejando entre ver su admiración por el que es considerado por algunos como el jugador más importante en la historia de Colombia.

“Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: ‘Lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo’. Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino: campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre”, relató.

“Gracias por el legado”

De esta manera, ‘Lucho’ indicó en su mensaje el amplio agradecimiento hacia James por lo enseñado durante su trayectoria en la ‘Tricolor’.

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“Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración. Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”, concluyó.

Otras reacciones a la retirada de James Rodríguez de la Selección Colombia

En la publicación en la que James Rodríguez anunció su retiro del combinado nacional tricolor, fueron varios los futbolistas que comentaron agradeciendo al jugador por su fútbol.

“Gracias por tanto, GENIO”: Richard Rios

“Gracias por tanto, crack”: Juan Camilo Portilla

“Grande, magia”: José Valencia

“Gracias por todo, capitán”: Yaser Asprilla

“Gracias, crack”: Kevin Velasco

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