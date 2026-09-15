UEFA da a conocer las sedes para las próximas finales de la Champions League: guiño a Luis Díaz. (Photo by ANP via Getty Images) / ANP

La UEFA dio a conocer este martes 15 de septiembre los próximos dos estadios que albergarán la gran final de la Champions League, recordando que para esta temporada el escenario elegido fue el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Los elegidos fueron el Camp Nou para la temporada 2029 (estadio del FC Barcelona) y el Allianz Arena (estadio del Bayern Múnich) como el de la temporada que viene en 2028.

En la reunión celebrada en la ciudad griega de Salónica, el Comité Ejecutivo también decidió que la final de ‘Champions’ femenina 2027-2028, a la que aspiraba, entre otros, el estadio de San Mamés de Bilbao, será en el Parc Olympic de Lyon (Francia) y que la de la campaña 2028-2029 se juegue en el estadio Nacional de Gales, en Cardiff.

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El Camp Nou vuelve a recibir una final internacional

El campo del Barcelona optaba a la final de la Liga de Campeones masculina frente al estadio londinense de Wembley, que es el elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales.

El Camp Nou ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, la que disputaron Milan y Steaua de Bucarest (4-0). Para 2029 será el campo con mayor aforo de Europa, con una capacidad de 104.600 espectadores.

Construido en 1957, el Camp Nou figura en la candidatura del Mundial 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos como una de las sedes propuestas por la Federación Española (RFEF) para albergar el partido inaugural y la final.

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El Allianz Arena y un guiño para Luis Díaz

El Ejecutivo de la UEFA también confirmó el Allianz Arena de Múnich, único que había presentado su candidatura, como escenario de la final de la Liga de Campeones 2028, un año después de que el estadio Metropolitano de Madrid acoja la de la presente temporada el 5 de junio de 2027.

Decisión que deja un guiño para Luis Díaz y los suyos, teniendo en cuenta que se trata de la casa del Bayern Múnich, equipo que no gana la máxima competición europea desde 2020 con Robert Lewandowski a la cabeza. Se espera entonces que el cuadro bávaro se motive para la temporada 2027-28 y pueda disputar en casa la gran final, así como ocurrió en 2012 cuando cayó inesperadamente frente al Chelsea en tanda de penales.

Más estadios finalistas en competiciones europeas

Además de las sedes de finales de la ‘Champions’ masculina y femenina, la UEFA eligió a su vez al Nacional Arena de Bucarest para acoger la final de la Liga Europa 2028 y al Estadio Nacional de Serbia en Belgrado para la de 2029.

La final de la Liga Conferencia 2028 será en Turín, en el Juventus Stadium, y la de 2029 en Budapest, en el Puskas Arena.

La próxima edición de la Supercopa en 2027 se jugará en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam y la de 2028 en el Astana Arena.

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