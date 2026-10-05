Fred reveló detalles de Jhon Durán durante su paso por Fenerbahce: “Ya soy rico, no necesito correr”. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

El futbolista brasileño Fred, quien compartió vestuario con Jhon Jader Durán en el Fenerbahce, reveló detalles sobre la personalidad del delantero colombiano durante una entrevista con “The Charla Podcast”.

El mediocampista aseguró que Durán era un jugador divertido y una buena persona, pero también relató situaciones relacionadas con su disposición para los entrenamientos.

La particular respuesta de Durán

Según contó Fred, en algunas ocasiones intentaba convencer al colombiano de entrenar y correr con mayor intensidad. La respuesta de Durán, de acuerdo con el brasileño, hacía referencia a su situación económica.

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“Ya soy rico, no necesito correr”, habría respondido el delantero, según el relato de Fred. El brasileño agregó que Durán también le decía que ya había asegurado económicamente a su familia, “Ya salvé la vida mía, de mi familia y de tres generaciones...”, dijo. Asimismo contó que después de un tiempo, comenzó a asistir con menor frecuencia a los entrenamientos.

Fred también recordó el momento en que Durán dejó Fenerbahce para continuar su carrera en el Zenit de San Petersburgo. El brasileño le comentó que en Rusia tendría mayores ingresos y, según su versión, el colombiano respondió con entusiasmo ante la posibilidad de ganar todavía más dinero: “hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor”, dijo Fred citando a Durán.

Una etapa corta en Turquía

Durán llegó al Fenerbahce en julio de 2025 y permaneció en el club hasta febrero de 2026. Durante ese periodo disputó 21 partidos oficiales, marcó cinco goles y registró dos asistencias antes de continuar su carrera en el Zenit.

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Las declaraciones de Fred vuelven a poner sobre la mesa las dificultades que rodearon la estadía del colombiano en Turquía. El brasileño, sin embargo, insistió en destacar el carácter del delantero y lo describió como alguien “muy divertido” y “una gran persona”.

Actualmente, Durán se encuentra en el Benfica de Portugal, donde busca recuperar protagonismo después de los cambios de club que ha tenido durante los últimos años.