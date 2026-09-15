James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia: “Gracias, Colombia. Para siempre”

GUADALAJARA, MEXICO - JUNE 13: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) James Rodriguez #10 of Colombia poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 13, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

James Rodríguez hizo oficial su retiro de la Selección Colombia. El volante cucuteño de 35 años publicó un emotivo video en el que anuncia su adios al combinado nacional, después de 15 años vistiendo la camiseta tricolor.

“Hoy quiero hablarles desde el corazón, después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la Selección Colombia”, inició James en su video de despedida.

El volante añadió en su relato: “Vestir esta camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha, entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, compañeros, miles de colombianos que soñaban con todos nosotros”.

James debutó con la Selección Colombia de mayores en un juego de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, donde el combinado nacional, dirigido por Leonel Álvarez, se impuso 1-2 a Bolivia en La Paz en octubre del 2011. En ese entonces, Rodríguez lució la camiseta número 5.

Números con la Selección Colombia

Tras 15 años defendiendo la camiseta de la Selección Colombia, James Rodríguez disputó 131 partidos entre Mundiales, Copas América, Eliminatorias y amistosos. Convirtió 31 tantos, siendo el segundo goleador histórico de la Selección, solo superado por los 36 tantos de Falcao, y aportó 43 asistencias.

En total, estuvo presente en tres Copas del Mundo, siendo el goleador del Mundial de Brasil 2014, donde aportó seis tantos y cuatro asistencias; jugó cuatro Copas América, registrando tres goles y nueve asistencias, y estuvo en cuatro Eliminatorias, marcando 14 goles y dando 14 asistencias.

Su último partido con la Selección Colombia fue ante Suiza el pasado 7 de julio, en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual se llevó a cabo en el Estadio BC Place de Vancouver.