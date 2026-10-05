Jaime Angulo asume responsabilidad por masacre de El Aro tras llevar a los paramilitares a Ituango

En entrevista exclusiva con 6AMW y la Unidad Investigativa de Caracol Radio en la cárcel de Cómbita (Boyacá), Jaime Angulo Osorio, comerciante de Ituango procesado por la masacre de El Aro y condenado por el asesinato de Jesús María Valle, asumió su responsabilidad por la matanza cometida por los paramilitares entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, tras haber sido uno de los financiadores e impulsores del ingreso de los ‘paras’ a Ituango.

El saldo de ese crimen múltiple perpetrado por las Autodefensas fue de 15 muertos y torturados, más de 1.000 desplazados, más de 1.200 reses robadas y casi todo el corregimiento de El Aro fue incendiado en medio de esa sangrienta barbarie.

De hecho, uno de sus partícipes, el exparamilitar Francisco Villalba, quien fue asesinado por sicarios, se entregó a las autoridades tres meses después porque aseguró que no podía dormir debido a los gritos de las víctimas que retumbaban en su mente.

EXCLUSIVO: Jaime Angulo habla desde prisión sobre la masacre de El Aro y crimen de Jesús María Valle

“Cargo el dolor de todos esos muertos”: Jaime Angulo Osorio sobre la masacre de El Aro

Jaime Angulo Osorio inicialmente entregó detalles sobre cómo fue su financiación a los grupos paramilitares, la cual se produjo para hacerle frente, según él, a la guerrilla. Afirmó que dio dos millones de pesos a un comandante paramilitar para ayudarles, después de que fuera detenida una patrulla que venía saliendo luego de cometer la masacre de La Granja (1996).

Posteriormente, afirma, hubo una reunión en la zona de El Porvenir en la que estuvieron comerciantes reconocidos de la zona como Jairo Castañeda Tamayo, señalado narco, otro llamado Javier Duque y otros ganaderos y negociantes.

El procesado reconoce que entregó varias veces recursos a los paramilitares para su financiación, les transportaba armamento y hasta brindó los camiones con los que ingresaron a Ituango, semanas antes de cometer la masacre de El Aro.

“Yo estuve en una reunión en Tarazá, donde estaba Vicente Castaño. En la finca, en El Topacio, donde me piden que les pusiera dos camiones en toda la vía, en los Llanos de Cuivá y tenían que estar a las siete de la noche, dos camiones ahí. Yo les aporto dos camiones, doble troque, para que recogieran a la tropa, aproximadamente 70 hombres ahí los recogieron y se los llevaron hacia Ituango”, señaló Angulo Osorio.

En concreto sobre la masacre de El Aro, Jaime Angulo Osorio narró que fue convocado por Vicente Castaño con el fin de que les proporcionara a los paramilitares un guía con el cual ingresar al corregimiento de El Aro, lo cual nunca se concretó.

Aunque afirma que no participó en la planeación o ejecución de la masacre, Jaime Angulo asumió su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas por esa cruenta matanza debido a que fue uno de los actores que llevó a los paramilitares a Ituango.

“Asumo la responsabilidad como tercero civil, como me acepta la JEP. Colaboré y presté los carros y lo que tenía a disposición, a los miembros de las autodefensas. Perdón absoluto, nunca fue mi intención, he sufrido en carne propia lo mismo que ellos han sufrido, porque al contrario de ellos, a mí fueron las guerrillas, pero he sufrido igualito que ellos y nunca fue mi intención”, afirmó.

La respuesta de Angulo sobre la Gobernación de Antioquia

El compareciente ante la JEP -distinto a su hermano Francisco Angulo- afirmó que no tiene conocimiento sobre la eventual participación de la Gobernación de Antioquia en la planeación y ejecución de la masacre.

Su relato se aparta al de excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, quien ante la JEP en audiencia reservada afirmó que el expresidente Álvaro Uribe, para ese momento gobernador, siempre “estuvo enterado” de lo que se iba a ejecutar, al igual que su secretario Pedro Juan Moreno, fallecido en extrañas circunstancias.

Aunque exparamilitares como Isaías Montes ‘Junior’, quien era el comandante urbano de las AUC en Ituango, han situado a Jaime Angulo Osorio ante Justicia y Paz y la JEP como uno de los jefes de los paramilitares en el municipio y sus zonas aledañas, Angulo lo desmiente y afirma que sólo fue un colaborador.

“Le voy a pedir a la JEP, que no valore los testimonios de una persona como Isaías Montes, un personaje de esos, que como él mismo se ha declarado culpable de miles de homicidios, de secuestros, de violaciones y le están quitando un fusil, pero le están dando una lengua que condena, le están dando el poder de juez y le están dando la credibilidad para que todo lo que él diga lo den por cierto”, respondió Angulo Osorio.

“Todavía no puedo dormir tranquilo”

Más allá de sus aportes a la verdad -que la JEP evalúa para determinar si le concede o no la libertad-, el compareciente aseguró que tiene toda la voluntad de reparar materialmente a las víctimas con tierras y otros bienes que tiene en Ituango. El testigo ante la JEP afirmó que aún lo carcome su conciencia por los errores cometidos.

“Todavía no duermo, porque es que no he logrado hacerlo, yo he tratado de encontrar esa paz, porque es que mi fin no era matar a toda esta gente, yo no busqué matar gente, y cargo ese dolor de todos esos muertos. He tratado de rehacer mi vida en muchas formas, si ustedes algún día van a Ituango y preguntan, yo he tratado de buscar cómo ayudar a la gente”, dijo Jaime Angulo Osorio.