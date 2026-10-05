Jhon Arias habló sobre la camiseta 10 de Colombia: “Un número no cambia mi esencia”. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

Jhon Arias habló sobre el significado de portar la camiseta número 10 de la Selección Colombia, dorsal que quedó disponible tras la salida de James Rodríguez. El futbolista del Palmeiras aseguró que utilizar el histórico número no modifica su manera de jugar ni su responsabilidad con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Arias le resta importancia al número

El mediocampista señaló que su compromiso con la Tricolor es el mismo que tenía cuando utilizaba el número 11. Para Arias, el dorsal no determina su identidad ni lo que puede aportar dentro del campo.

“La misma responsabilidad que llevaba cuando tenía el 11 la llevo ahorita. Un número no cambia mi esencia, lo que soy o lo que aporto en el grupo”, explicó el jugador durante la atención a los medios.

Arias también reconoció el peso histórico de la camiseta, que durante años fue utilizada por referentes de la Selección. Sin embargo, considera que su responsabilidad actual está relacionada principalmente con la experiencia que ha acumulado con Colombia.

Un nuevo papel dentro del grupo

El futbolista de 28 años explicó que ahora se siente llamado a asumir un papel de liderazgo, especialmente con los jugadores más jóvenes que comienzan a hacer parte del proceso de la Selección.

“Soy llamado a conducir a los nuevos, no por un número sino por la responsabilidad que sé que tengo”, afirmó Arias, quien también destacó la importancia de ayudar a que los recién llegados se adapten al grupo.

El chocoano acumula 45 partidos con Colombia, 40 de ellos como titular, y suma siete goles y cuatro asistencias. Su último tanto con la Tricolor fue ante Ghana durante el Mundial de 2026.

Colombia prepara el cierre de la fecha FIFA

Arias ha sido titular en los dos primeros amistosos de esta fecha FIFA, frente a México y Paraguay. Colombia empató 1-1 ante los mexicanos y posteriormente perdió 1-0 contra Paraguay.

El próximo reto será Perú, este martes 6 de octubre, desde las 6:45 p.m. (hora colombiana) en Miami. Será el último partido de la Selección en esta fecha FIFA.