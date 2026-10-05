El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Irregularidades en DNI: mamá de Gabriela Muñoz ocupó alto cargo, manipulación de base de datos y más

6AM W conoció que Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz, joven activista a favor del gobierno Petro, se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como coordinadora del área de Análisis de la Contrainteligencia, uno de los más importantes en la entidad.

Vea aquí: Exfuncionario de DNI a quien pidieron la renuncia volvería a la Policía por petición del presidente

Otra de las anomalías en la DNI, según informó Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, es que se ordenó la compra de armas de fuego que eran innecesarias, lo que llevó a que se amplíen los contratos con Indumil.

Asimismo, señaló que en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) no realizó cursos de capacitación durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

Finalmente, se evidenció que la base de datos de los funcionarios que han pasado por la entidad al parecer fue manipulada por un exdirector de Contrainteligencia.

Escuche la noticia completa aquí: