Luis Díaz regresó a entrenamientos en la nueva sede del Bayern Múnich

Luis Díaz regresó este lunes a los entrenamientos del Bayern Múnich después de unas cortas vacaciones y se reincorporó al trabajo bajo las órdenes del técnico belga Vincent Kompany.

El colombiano hizo parte de un grupo reducido de jugadores del primer equipo que trabajó en Säbener Straße, en unas instalaciones que el club está renovando para aumentar la privacidad durante las sesiones.

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Una nueva fortaleza para el Bayern

El conjunto alemán aprovechó la pausa de selecciones para avanzar en las obras de su centro de entrenamiento. El proyecto contempla tres canchas rodeadas por paneles grises de más de cinco metros de altura, diseñados para impedir que personas externas puedan observar las prácticas. Los paneles pueden ser controlados de manera remota para subirlos o bajarlos según las necesidades del club.

La idea de Kompany sigue una línea que ya había implementado Pep Guardiola durante su etapa en el Bayern. El entrenador busca contar con un espacio completamente privado para preparar sus partidos y trabajar aspectos tácticos sin la presencia de observadores externos.

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Lucho regresa al trabajo

Díaz compartió la sesión con Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Sacha Boey, Daniel Peretz y otros jugadores, además de varios futbolistas de las divisiones juveniles. El entrenamiento se extendió por poco más de una hora y fue dirigido con intensidad por Kompany.

El regreso se produce después de que el colombiano no fuera convocado por la Selección Colombia para la actual fecha FIFA. Néstor Lorenzo explicó que la decisión estuvo relacionada con la necesidad de darle descanso tras una temporada con una elevada carga de partidos.

Un octubre exigente

El Bayern tendrá un calendario cargado durante octubre, con siete partidos entre Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania. Entre los compromisos más importantes aparecen los duelos ante Arsenal, por Champions, el 21 de octubre, y Borussia Dortmund, por Bundesliga, el 31.