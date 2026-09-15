El adiós de James Rodríguez: goles, asistencias y momentos claves del ‘10′ con la Selección Colombia

James Rodríguez se retira de la Selección Colombia | Getty Images/ Instagram James Rodríguez

James David Rodríguez Rubio, por medio de un emotivo video compartido en sus redes sociales, anunció su retiro de la Selección Colombia este martes 15 de septiembre.

Gracias a su calidad en su pierna izquierda y grandes actuaciones, James Rodríguez se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la Selección Colombia, junto a Radamel Falcao García y Carlos Valderrama.

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A lo largo de su historia vestido con el uniforme de la ‘Tricolor’, Rodríguez disputó un total de 131 partidos en los que logró anotar 31 goles y entregó 44 asistencias.

Su historia con la Selección Colombia de mayores inició el 11 de octubre de 2011, cuando debutó en un partido por las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Ese día, bajó la dirección de Leonel Álvarez, James Rodríguez ingresó y fue la figura en la victoria 2-1 de Colombia sobre Bolivia en el estadio Hernando Siles de la Paz.

Luego de 15 años defendiendo la camiseta del combinado patrio, el volante vistió la camiseta ‘10′ de la Selección Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este juego se disputo el pasado 7 de julio en el estadio BC Place de Vancouver.

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Hitos y distinciones con la Selección Colombia

Con 131 partidos es el futbolista con más participaciones en la historia de la Selección Colombia.

en la historia de la Selección Colombia. Es el segundo máximo goleador de la Selección Colombia con 31 goles , solo por detrás de los 36 de Radamel Falcao.

, solo por detrás de los 36 de Radamel Falcao. Es el máximo asistidor de la historia de la Selección Colombia con 44 pases de gol .

. Es el máximo anotador de la ‘Tricolor’ en las eliminatorias con 14 tantos .

. El volante tuvo su mejor rendimiento en el Mundial de Brasil 2014, donde se consagró como el máximo goleador con seis tantos ganando la bota de oro y ganó el premio Puskás por su icónica anotación frente a Uruguay en los octavos de final.

En la Copa América 2024 fue elegido el mejor jugador del torneo , donde registró seis asistencias y la Selección Colombia quedó subcampeona, tras perder la final 1-0 ante Argentina.

, donde registró seis asistencias y la Selección Colombia quedó subcampeona, tras perder la final 1-0 ante Argentina. El ‘10′ se convirtió en el jugador con más presencia en las Copas del Mundo, tras registrar 13 partidos repartidos entre Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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