James Rodríguez y todos los equipos a los que les convirtió con la Selección Colombia
El volante se despide del combinado nacional con 31 tantos y como segundo goleador histórico, solo superado por Falcao.
James Rodríguez anunció oficialmente su retiro de la Selección Colombia este martes. El volante dijo adiós a tavés de un video publicado en su cuenta de Instagram, junto a un emotivo relato hecho por el mismo James.
El cucuteño pone punto final a su carrera en el combinado nacional después de 15 años vistiendo la camiseta Tricolor. Su primer partido lo disputó en octubre del 2011, un juego de Eliminatorias en La Paz donde Colombia se terminó imponiéndo 1-2 a Bolivia.
Goles y “víctimas” con la Selección Colombia
James Rodríguez se marcha como el segundo goleador histórico de la Selección Colombia, registrando 31 anotaciones entre Mundiales, Copas América, Eliminatorias y amistosos. Solo Falcao supera al volante, con 36 anotaciones con la Selección.
Los tantos de James con Colombia se distribuyen entre 14 por clasificatorias a la Copa del Mundo, ocho por partidos amistosos, seis por Mundiales y tres por Copas América.
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Equipos a los que James Rodríguez les marcó con la Selección Colombia
Mundiales: 6
[14/06/2014] Colombia 3-0 Grecia: 1
[19/06/2014] Colombia 2-1 Costa de Marfil: 1
[24/06/2014] Colombia 4-1 Japón: 1
[28/06/2014] Colombia 2-0 Uruguay: 2
[04/07/2014] Colombia 1-2 Brasil: 1
Copas América: 3
[03/06/2016] Colombia 2-0 Estados Unidos: 1
[07/06/2016] Colombia 2-1 Paraguay: 1
[06/07/2024] Colombia 5-0 Panamá: 1
Eliminatorias: 14
[03/06/2012] Colombia 1-0 Perú: 1
[11/09/2012] Colombia 3-1 Chile: 1
[06/09/2013] Colombia 1-0 Ecuador: 1
[12/11/2015] Colombia 1-1 Chile: 1
[24/03/2016] Colombia 3-2 Bolivia: 1
[01/09/2016] Colombia 2-0 Venezuela: 1
[23/03/2017] Colombia 1-0 Bolivia: 1
[28/03/2017] Colombia 2-0 Ecuador: 1
[10/10/2017] Colombia 1-1 Perú: 1
[17/11/2020] Colombia 1-6 Ecuador: 1
[29/03/2022] Colombia 1-0 Venezuela: 1
[12/10/2023] Colombia 2-2 Uruguay: 1
[10/09/2024] Colombia 2-1 Argentina: 1
[04/09/2025] Colombia 3-0 Bolivia: 1
Amistosos: 8
[05/03/2014] Colombia 1-1 Túnez: 1
[06/06/2014] Colombia 3-0 Jordania: 1
[14/10/2014] Colombia 1-0 Canadá: 1
[13/06/2017] Colombia 4-0 Camerún: 1
[11/10/2018] Colombia 4-2 Estados Unidos: 1
[24/09/2022] Colombia 4-1 Guatemala: 1
[24/03/2023] Colombia 2-2 Corea del Sur: 1
[18/11/2025] Colombia 3-0 Australia: 1
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...