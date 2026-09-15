James Rodríguez y todos los equipos a los que les convirtió con la Selección Colombia

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez celebrates his team's win of the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, North Caroline on July 10, 2024. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images) / TIMOTHY A. CLARY

James Rodríguez anunció oficialmente su retiro de la Selección Colombia este martes. El volante dijo adiós a tavés de un video publicado en su cuenta de Instagram, junto a un emotivo relato hecho por el mismo James.

El cucuteño pone punto final a su carrera en el combinado nacional después de 15 años vistiendo la camiseta Tricolor. Su primer partido lo disputó en octubre del 2011, un juego de Eliminatorias en La Paz donde Colombia se terminó imponiéndo 1-2 a Bolivia.

Goles y “víctimas” con la Selección Colombia

James Rodríguez se marcha como el segundo goleador histórico de la Selección Colombia, registrando 31 anotaciones entre Mundiales, Copas América, Eliminatorias y amistosos. Solo Falcao supera al volante, con 36 anotaciones con la Selección.

Los tantos de James con Colombia se distribuyen entre 14 por clasificatorias a la Copa del Mundo, ocho por partidos amistosos, seis por Mundiales y tres por Copas América.

Equipos a los que James Rodríguez les marcó con la Selección Colombia

Mundiales: 6

[14/06/2014] Colombia 3-0 Grecia: 1

[19/06/2014] Colombia 2-1 Costa de Marfil: 1

[24/06/2014] Colombia 4-1 Japón: 1

[28/06/2014] Colombia 2-0 Uruguay: 2

[04/07/2014] Colombia 1-2 Brasil: 1

Copas América: 3

[03/06/2016] Colombia 2-0 Estados Unidos: 1

[07/06/2016] Colombia 2-1 Paraguay: 1

[06/07/2024] Colombia 5-0 Panamá: 1

Eliminatorias: 14

[03/06/2012] Colombia 1-0 Perú: 1

[11/09/2012] Colombia 3-1 Chile: 1

[06/09/2013] Colombia 1-0 Ecuador: 1

[12/11/2015] Colombia 1-1 Chile: 1

[24/03/2016] Colombia 3-2 Bolivia: 1

[01/09/2016] Colombia 2-0 Venezuela: 1

[23/03/2017] Colombia 1-0 Bolivia: 1

[28/03/2017] Colombia 2-0 Ecuador: 1

[10/10/2017] Colombia 1-1 Perú: 1

[17/11/2020] Colombia 1-6 Ecuador: 1

[29/03/2022] Colombia 1-0 Venezuela: 1

[12/10/2023] Colombia 2-2 Uruguay: 1

[10/09/2024] Colombia 2-1 Argentina: 1

[04/09/2025] Colombia 3-0 Bolivia: 1

Amistosos: 8

[05/03/2014] Colombia 1-1 Túnez: 1

[06/06/2014] Colombia 3-0 Jordania: 1

[14/10/2014] Colombia 1-0 Canadá: 1

[13/06/2017] Colombia 4-0 Camerún: 1

[11/10/2018] Colombia 4-2 Estados Unidos: 1

[24/09/2022] Colombia 4-1 Guatemala: 1

[24/03/2023] Colombia 2-2 Corea del Sur: 1

[18/11/2025] Colombia 3-0 Australia: 1