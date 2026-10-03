Aldair Quintana, luego del golpe en su debut con la Selección: “Estaba mareado y un poco confundido”

Aldair Quintana vivió una noche especial con la Selección Colombia, aunque el resultado ante Paraguay no acompañó su esperado debut. El arquero de Independiente del Valle fue titular en la derrota 0-1 en Nueva Jersey y tuvo que superar un duro momento durante el primer tiempo, cuando recibió un rodillazo de Hugo Cuenca que le provocó una herida y lo obligó a ser atendido durante varios minutos.

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Un golpe que no lo sacó del partido

Quintana tuvo que continuar el encuentro con un vendaje y reconoció que el golpe fue más fuerte de lo que parecía inicialmente. “La verdad fue un golpe fuerte, me tuvieron que agarrar cinco puntos, pero con las ganas de seguir y no salir”, explicó el guardameta después del partido.

El arquero también reveló que las consecuencias del golpe se sintieron durante el compromiso. “Estaba mareado y un poco confundido, pero quería terminar, era mi debut y quería jugar todo el partido”, señaló.

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Un sueño cumplido

Más allá del resultado, Quintana destacó la importancia de haber tenido finalmente la oportunidad de defender el arco de la Selección. “En lo personal contento, era un sueño poder debutar con la Selección. Un poco triste por el resultado”, afirmó.

El arquero también valoró el carácter de estos encuentros para el proceso de Néstor Lorenzo: “Estos partidos sirven para buscar variantes, buscar esquemas y probar jugadores. Nos va a ayudar mucho para lo que viene”.

Colombia tendrá rápidamente una nueva oportunidad para cerrar la gira por Estados Unidos. El próximo martes 6 de octubre enfrentará a Perú en Miami, desde las 6:45 PM hora colombiana, en el último amistoso de esta fecha FIFA.