Colombia vs. Perú: prográmese con el último amistoso de la Selección en la fecha FIFA

La selección colombiana de fútbol de mayores jugará en Miami frente a Perú en un tercer amistoso internacional. La Tricolor, que no ha podido ganar en este parón, busca un triunfo que logre aclarar las dudas que ha generado en sus últimas presentaciones. El equipo no gana desde el duelo mundialista frente a Ghana en 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

En esta tanda de partidos amistosos, Colombia empató contra la selección de México, aunque el resultado quedó 1-1, el conjunto manito mostró superioridad en la mayor parte del juego. El anotador para la Selección fue el samario Luis Javier Suarez, que volvió a anotar desde el 2 de junio, también en un amistoso. En el segundo compromiso, esta vez contra Paraguay, Colombia no pudo encontrarse con el gol y cayó por la mínima diferencia con anotación del debutante Hugo Benítez, al minuto 56′

Antecedentes del Colombia vs Perú

Perú será el próximo rival a enfrentar en esta fecha FIFA, el último encuentro entre ambos seleccionados se dio el 6 de junio de 2025 por las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, dicho partido terminó con un empate a cero en la ciudad de Barranquilla.

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Además, Colombia no le gana a Perú desde 2021, en aquella oportunidad la ‘Tricolor’ se impuso 3-2 con doblete de Luis Díaz, ese triunfo significó el tercer puesto en Copa América.

Fecha, hora y posibles alineaciones del partido Colombia vs Perú

Fecha: 6 de octubre de 2026

Hora: 6:45 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nu Stadium, Miami

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez; Kevin Viveros.

DT: Néstor Lorenzo.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne; Miguel Araujo o Erick Noriega; Renzo Garcés; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Piero Magallanes; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

DT: Mano Menezes.