Luis Díaz y Bayern Múnich debutan en la Champions ante revelación de la pasada edición: Día y hora

Luis Díaz se prepara para el debut en Liga de Campeones. (Photo by N. Hermann/FC Bayern via Getty Images) / N. Hermann

Se abre el telón de la Liga de Campeones para el Bayern Múnich, uno de los serios candidatos al título de la competencia. El equipo alemán cuenta en su nómina con Luis Díaz como una de sus principales figuras.

El Bayern viene de caer en semifinales en la edición de la Champions 2025/2026, siendo superado por el Paris Saint-Germain, quien a la postre se coronó bicampeón, superando en la final al Arsenal.

Debut en casa ante la revelación

El Bayern Múnich debuta en esta edición de la Liga de Campeones ante el club sensación de la pasada temporada, el Bodo/Glimt de Noruega, que en la anterior campaña sorprendió avanzando hasta los octavos de final, siendo eliminado a manos del Sporting, tras haber superado en los playoffs al Inter de Milán.

En esta temporada, el Bodo aseguró su clasificación tras avanzar desde las fases previas, eliminando inicialmente al Union Saint-Gilloise de Bélgica, con un apretado marcador global de 6-5, y al NEC de los Países Bajos, a quien superó con un contundente 6-1.

El compromiso entre el Bayern Munich y el Bodo/Glimt se disputará en el Allianz Arena este jueves 10 de septiembre, a partir de las 2:00PM, hora colombiana. El minuto a minuto del juego podrá seguirse a través de Caracol.com.co.

¿Jugará Luis Díaz?

Luis Díaz ha disputado los cuatro partidos que ha jugado el Bayern Múnich en la presente temporada, siendo titular en todos los compromisos. El colombiano registra una anotación, conseguida en la primera fecha de la Bundesliga.

Lucho, hombre de confianza del técnico Vincent Kompany, se perfila como inicialista para este compromiso, donde estaría compartiendo el frente de ataque con el inglés Harry Kane y con el francés Michael Olise.

Lucho llega a este juego tras recibir buenas noticias

Luis Díaz es uno de los cuatro jugadores del plantel del Bayern Múnich que fue nominado al Balón de Oro de la temporada 2025/2026. El extremo guajiro se encuentra nominado junto a los delanteros Hary Kan y Michael Olise, y el Dayot Upamecano.