La Selección Colombia jugará partidos amistosos en el país durante noviembre

AME9457. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 15/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera / Giorgio Viera

La Selección Colombia continúa preparándose para cerrar su 2026, año en el que regresó a la Copa del Mundo y en el que avanzó hasta los octavos de final del certamen, siendo eliminado en los lanzamientos desde el punto penalti por Suiza.

Pensando en la fecha FIFA de noviembre, el combinado nacional estará disputando dos compromisos amistosos en el país, según informó Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio.

Si bien todavía no se han definido los rivales para esta fecha, los encuentros, o al menos una de ellos se llevaría a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Sin contar el juego de despedida celebrado en El Campín frente a Costa Rica, Colombia no juega un partido amistoso en el país por una fecha FIFA desde el año 2012, cuando se enfrentó a Camerún en el estadio Metropolitano de Barranquilla, imponiéndose 3-0 con anotaciones de Jackson Martínez, Carlos Bacca y Dorlan Pabón.

¿Cuáles son los próximos amistosos de Colombia?

Por ahora, la Selección Colombia tiene confirmados tres compromisos amistosos durante los meses de septiembre y de octubre. El sábado 26 de septiembre se estará midiendo a México, el viernes 2 de octubre a Paraguay y el martes 6 del mismo mes a Perú. Todos los partidos serán en territorio estadounidense.

El último juego que la Selección disputó en el país fue la despedida previo a la Copa del Mundo, celebrada el pasado 1 de junio en el estadio El Campín, cuando se impuso 3-1 con anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.