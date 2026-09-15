FCF despide a James Rodríguez de la Selección con emotivo mensaje: “Ha sido la magia del balón”

En medio de la conmoción que generó la noticia que entregó James Rodríguez, al anunciar el retiro de la Selección Colombia, han surgido multiples reacciones desde todos los frentes. La prensa local e internacional, sus compañeros de camerino en la Tricolor y recientemente la propia Federación Colombiana de Fútbol, le dedicaron unas palabras al ‘10′.

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En el caso del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo en un video: “Hoy no despedimos solo a un futbolista extraordinario; despedimos a una leyenda que marcó un antes y un después. James Rodríguez llevó el orgullo de todo un país, a través de los colores de la Selección Colombia, a lo más alto del fútbol mundial. Su liderazgo y amor por nuestra tierra siempre honraron la camiseta número 10”.

Sentida carta de despedida de la FCF

“No es el futbolista el que se despide; es una parte de nuestra propia historia. Él seguirá con su vida, pero nuestros caminos ya no continuarán juntos. Intentaremos buscarlo en otros jugadores, pero serán solo disparos al recuerdo.

Fue un ejemplo; nos enseñó con el balón en los pies sobre el fútbol y sobre la vida. Al final, somos lo que la pelota hizo con nosotros. Ahora que guarda los guayos con la selección absoluta, se irá también su pie izquierdo que enamoró al mundo del fútbol; desde aquel lejano debut con la selección Colombia sub-17, pasando por su primera conexión con la de mayores en la altura de La Paz en 2011, hasta los días de gloria marcando goles inolvidables para Colombia.

Dibujando esa parábola imposible en Brasil 2014, combinando paredes con Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado o Teófilo Gutiérrez, y levantándose del césped una y otra vez para vestir la camiseta que nos une. James ha sido la magia del balón. El niño de Cúcuta nos enseñó a soñar en grande para demostrarnos que ni el cielo es el límite y nos heredó el apego eterno a una camiseta amarilla que siempre le calzó perfecta.

“Hoy no despedimos solo a un futbolista extraordinario; despedimos a una leyenda que marcó un antes y un después. James Rodríguez llevó el orgullo de todo un país, a través de los colores de la Selección Colombia, a lo más alto del fútbol mundial. Su liderazgo y amor por nuestra tierra siempre honraron la camiseta número 10”. — Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

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Finalmente, el presidente, junto al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, jugadores, cuerpo técnico y demás colaboradores de la organización, agradece a James Rodríguez por los años de dedicación y entrega a la institución, así como por la pasión, el compromiso y el talento con los que defendió la camiseta de la Selección Colombia. Su trayectoria, liderazgo y aporte al fútbol colombiano.

La Federación Colombiana de Fútbol le desea muchos éxitos en los nuevos retos que emprenda y le expresa su gratitud por una vida dedicada a representar los colores de nuestro país".

Los números de James con la Selección Colombia