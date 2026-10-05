Lorenzo y Muñoz defendieron el proceso de la Selección: “Más allá de un equipo, es una familia”

Lorenzo y Muñoz defendieron el proceso de Colombia: “Más allá de un equipo, es una familia”

La Selección Colombia prepara su último partido de esta fecha FIFA frente a Perú, este martes 6 de octubre en Miami. La Tricolor llega después de empatar 1-1 ante México y perder 0-1 contra Paraguay, encuentro en el que Néstor Lorenzo probó una línea de tres centrales y buscó darle mayor libertad a los laterales.

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Lorenzo explicó la línea de tres

Uno de los principales temas que abordó el entrenador en la zona mixta previa al compromiso de este martes fue el funcionamiento de los tres centrales y las dificultades que aparecieron ante Paraguay. Lorenzo reconoció que, al jugar con superioridad numérica en defensa, los jugadores pueden caer en cierta confianza.

“Y a veces se confían. Por ser tres, a veces pasa eso; es el tema que estamos trabajando”, explicó el técnico sobre algunas falencias defensivas que deben trabajarse y corregirse.

Lorenzo insistió en que defender correctamente no depende necesariamente de tener más jugadores que el rival. “Defender bien significa incluso inferioridad de condiciones o mano a mano, defender bien. No tenés que tener superioridad para defender bien”, señaló.

Una prueba pensando en el futuro

El seleccionador explicó que la modificación también buscaba aprovechar las características de los defensores Édier Ocampo y Álvaro Angulo, acostumbrados a desempeñarse como carrileros en sus clubes.

“Queríamos aprovechar más a los laterales que son laterales volantes en su equipo”, afirmó Lorenzo, quien consideró que la experiencia puede resultar positiva para el proceso pese a las dificultades que presentó ante Paraguay.

“Fue una prueba que a la larga va a ser positiva, pues los jugadores están asimilando muchas cosas nuevas”, agregó el entrenador argentino.

Muñoz pidió entender el proceso

Daniel Muñoz también habló sobre las pruebas que está realizando la Selección y reconoció que algunas decisiones pueden ser difíciles de explicar al público.

“Yo creo que al final eso solo lo entendemos nosotros que jugamos fútbol y la gente que realmente sabe algo de fútbol. Explicarle a un hincha eso es muy difícil”, aseguró.

El lateral también destacó la mentalidad del grupo y la forma en la que los nuevos jugadores son recibidos dentro del equipo. “Esta es una familia que se ha consolidado con valores, con ética y al final eso es darle la confianza, saber que esta selección se le abre las puertas a todos y que más allá de un equipo eso es una familia”, afirmó.

Perú, la última prueba

Colombia tendrá ante Perú una nueva oportunidad para seguir evaluando jugadores y variantes. El encuentro se disputará este martes a las 6:45 p. m., hora colombiana, en Miami, en el último compromiso de la fecha FIFA.