James Rodríguez está listo para debutar con Atlético Nacional: rival, fecha y hora del partido / @nacionaloficial

¡Se avecina el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional! Días después de haber sido anunciado su fichaje para el cierre de la temporada 2026, el experimentado mediocampista está listo para volver a sumar minutos en la Liga Colombiana.

15 años pasaron para que Rodríguez Rubio regresara al país y Bogotá será la ciudad encargada de recibirlo, esta vez portando los colores del cuadro verdolaga. Con la ‘23′ en su espalda, el cucuteño seguramente tendrá actividad ante más de 30 mil aficionados.

La noticia llega en medio de su retiro de la Selección Colombia, información que el mismo futbolista confirmó a través de un video divulgado por redes sociales. “Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la Selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, escribió.

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Rival, fecha y hora para el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó que James Rodríguez hace parte de la nómina de viajeros que eligió el entrenador Lucas González para disputar el partido frente al Internacional de Bogotá, duelo adelantado de la dimotercea jornada del campeonato colombiano.

Este compromiso está programado para el miércoles 16 de septiembre a las 8:20 de la noche. Recuerde que la transmisión de este encuentro la podrá vivir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto a través de la página web de Caracol Deportes.

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