Marino Hinestroza se ve regresando a la Selección Colombia: “Mi momento está muy cerca”

Marino Hinestroza fue titular en los dos partidos de la serie de cuartos de final contra Santa Fe, que dejó como clasificado a semifinales de la Sudamericana a Vasco Da Gama. El caleño tuvo una buena actuación en ambos encuentros, pero le faltó ser más determinante y poder encontrar el gol.

El jugador de 24 años tuvo alta participación, en parte, debido a la rotación que hizo el técnico Pedro Emanuel, que le dio descanso a las principales figuras priorizando la participación en la liga local, pues se encuentran peleando por no descender. Al término del partido contra Santa Fe en Rio de Janeiro, Marino valoró su actuación, habló de la Selección Colombia y el retiro de la Tricolor de James Rodríguez.

¿Qué dijo Marino Hinestroza?

¿Indirecta para Renato Gaucho, anterior DT de Vasco?: “La verdad es que tengo mucha confianza. Se nota que el entrenador confía en mí. Y tengo que corresponderle en el campo. Así que creo que estoy trabajando mucho. Me estoy esforzando más que antes. Y creo que la afición también está viendo mi esfuerzo. Creo que todo lo que estoy haciendo durante la semana, en los entrenamientos, se está reflejando en los partidos. Y creo que aún queda mucho para que todo encaje, para que Marino se convierta en el jugador que la afición espera, y que yo también espero.Pero sé que, paso a paso, el camino irá mejorando aún más. Creo que me falta un poco más de esfuerzo. Sé que tengo mucho más que dar. Y soy un jugador que trabaja mucho, que se ha sacrificado mucho por el equipo. Así que eso es todo. Creo que me falta más esfuerzo. Y sé que el gol llegará más adelante, si Dios quiere”.

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La salida de James de la Selección: “Estuve cerca de él, habló mucho conmigo, me recibió como lo hizo el año pasado y me dio tantos consejos, lo tomé un poco triste, pero también de admiración porque hizo mucho por los jóvenes. Él pintó el camino y ahora nos toca a nosotros seguirlo”.

La rotación en la nómina: “La verdad es que obviamente priorizamos el campeonato brasilero, porque estamos en una zona que no deseamos, pero la plantilla es muy amplia y hoy jugamos los que casi no venimos teniendo minutos. Esto es un equipo muy grande, con jugadores muy buenos, a algunos los cuidan para el Brasileirao y los otros dan la cara y hacen un gran trabajo como hoy”.

Su balance en el fútbol brasileño: “Tranquilo, he tenido mucho aprendizaje, esta liga es muy competitiva. Si bien el comienzo no fue como quería, las cosas no son como comienzan, sino como terminan y hoy la vida me sonríe de otra manera. Estoy contento porque estoy participando más, sé que tengo mucho por aprender y espero poder madurar”.

El anhelo de regresar a la Selección: “Soy un soñador. Dios me ha bendecido con muchas cosas lindas y el que trabaja con esfuerzo, tarde que temprano le llega su momento y el momento mío está muy cerca y estoy esperándolo con ansias”.

Desde que llegó a Vasco, Marino ha disputado 29 partidos (7 como titular) y no ha tenido aporte en goles ni asistencias. Suele recibir algunas críticas de la afición, pero su entrenador le ha mostrado en los últimos juegos el respaldo.