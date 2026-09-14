Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 14 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. A pesar de esto, el país mantiene como moneda oficial el bolívar.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 14 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos productos, trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

Le puede interesar: Banco Agrario abrió convocatoria de trabajo: cómo postular hoja de vida y cuáles son los requisitos

Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este lunes 11 de septiembre se ubicará en 842,20 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 14 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un ligero movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 977,87 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 125,56 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,32 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,01 bolívares (VES).

Lea más: Aeronave desaparecida en Chocó: identifican a los cinco ocupantes del vuelo

Banco Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 873,66 // Venta: 881,07

N58 Banco Digital:

Compra: 833,83 // Venta: 833,95

Banesco:

Compra: 870,60 // Venta: 914,93

Banco Exterior:

Compra: 903,70 // Venta: 921,78

BBVA Provincial:

Compra: 834,86 // Venta: 886,99

Otras instituciones:

Compra: 878,06 // Venta: 886,99

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Más información: Mujeres emprendedoras en Colombia reciben créditos 20% menores que los hombres

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 109,08 dólares, lo que representa un crecimiento del 4,99% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 109,74 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 106,57 dólares.

Más información: Subsidio de $1 millón para familias de Colombia: cómo reclamarlo y consultar si es beneficiario

Apostilla Venezuela

La apostilla de la Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de la Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas Alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y Embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

Escuche EN VIVO Caracol Radio