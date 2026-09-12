Descenso del dólar ahuyenta compradores venezolanos en la frontera

Cúcuta

La variación y descenso en el precio del dólar en el país, en las últimas semanas ha tenido un impacto en el comercio de la zona de frontera.

El sector llama la atención por la ausencia de compradores en diversos sectores que antes tenían un buen comportamiento en sus cajas registradoras.

Eduardo Quintero, miembro del comité intergremial y representante de Asobares dijo a Caracol Radio que “hemos observado una baja notoria en el número de personas que venían diariamente a comprar en los diferentes renglones de la economía local”.

“La baja del dolar no les favorece a los venezolanos y de ahí su ausencia en almacenes de cadena, supermercados, sitios de abastecimiento, textiles, farmacias, comercio nocturno y otros” dijo el empresario.

Indicó que a esto se suma las medidas de la autoridad de tránsito en el área metropolitana que ha terminado por ahuyentar a los compradores venezolanos.