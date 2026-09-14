Minambiente activa plan para recuperar negocios afectados por el terremoto

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en marcha la Ruta ABC (Agua, biodiversidad y comunidades): “Los Negocios Verdes no se detienen”, una estrategia creada para apoyar a los emprendimientos sostenibles afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa recorrerá los territorios afectados para identificar qué necesitan estos negocios y definir alternativas que les permitan continuar funcionando mientras avanzan en su recuperación. El objetivo es evitar que los daños en infraestructura, producción o comercialización terminen provocando el cierre de los emprendimientos.

Los llamados Negocios Verdes son emprendimientos que desarrollan actividades económicas relacionadas con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que incorporan prácticas ambientales dentro de su modelo de negocio. Para el Ministerio, mantenerlos activos también significa proteger empleos e ingresos en las comunidades afectadas.

En total, en las zonas afectadas hay 1.163 Negocios Verdes verificados. El mayor número está en Valle del Cauca, con 578 emprendimientos, seguido de Chocó, con 172; Risaralda, con 163; Quindío, con 128, y Caldas, con 122.

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“La recuperación de los territorios también significa recuperar su capacidad de producir, generar ingresos y crear oportunidades. En la Patria Milagro no vamos a dejar que una emergencia termine con negocios que convierten nuestra biodiversidad en empleo y prosperidad para las regiones”, afirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona.

Valle del Cauca fue la primera parada de la Ruta ABC. Allí, la Oficina de Negocios Verdes de MinAmbiente se reunió con diferentes actores para buscar opciones para las unidades productivas que todavía no pueden operar como lo hacían antes del terremoto.

Una de las alternativas consiste en adaptar temporalmente sus modelos de negocio a las capacidades que todavía conservan, con soluciones que puedan implementarse rápidamente y que no requieran grandes inversiones.

Para apoyar este proceso, la Universidad ICESI puso a disposición su Centro de Innovación, que ayudará a desarrollar prototipos y hacer pruebas tempranas de mercado. La idea es comprobar si nuevos productos o servicios pueden funcionar antes de que los emprendimientos inviertan mayores recursos.

También se sumaron la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (Dagma) y el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA), con espacios para promocionar y comercializar los productos mediante ferias, vitrinas comerciales y otros escenarios.

Entre las medidas anunciadas está una inversión de 1.500 millones de pesos por parte de la CVC para recuperar y fortalecer las unidades productivas afectadas.

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Además, la entidad confirmó la realización de la Gran Vitrina Verde, entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026, con emprendimientos de diferentes regiones del país.

La estrategia también busca que los negocios encuentren nuevos clientes fuera de sus territorios. Como parte de las primeras acciones, emprendimientos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño llegaron a Bogotá para participar en el Festival Petronio Álvarez, realizado en el marco de la Feria del Hogar en Corferias hasta el 20 de septiembre.

La Ruta ABC continuará en Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío, donde MinAmbiente trabajará con las autoridades ambientales, entidades públicas, empresas privadas y organizaciones locales para identificar las necesidades de cada territorio y definir nuevas acciones de recuperación.

Para el Ministerio, la recuperación económica y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta. Por eso, la estrategia busca que la emergencia no obligue a estos emprendimientos a abandonar las prácticas sostenibles que hacen parte de su actividad.