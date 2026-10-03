María Fernanda Cabal se une al partido Republicano, el mismo que fundó Rodolfo Hernández

La exsenadora María Fernanda Cabal llegó a Bucaramanga para hacer oficial su unión al partido Republicano, antes Liga de Gobernantes, que fundó Rodolfo Hernández en el 2022 tras perder las elecciones presidenciales.

Cabal aseguró que se siente feliz al poder tener un partido propio, tras su salida del Centro Democrático, y que ahora se enfocará en recorrer el país de cara a las elecciones territoriales del próximo año.

“Vamos a ser la plataforma que siempre soñé, la nueva derecha, que conecta con el ciudadano bueno, con el trabajador, con la defensa de la vida, la propiedad y de la fuerza pública que tanto nos cuida”, indicó Cabal.

Agregó que no siente nostalgia por dejar el Centro Democrático y entiende que hay caminos que se cierran y agradece a quienes caminaron junto a ella en esa militancia.

“La marca Cabal va a entrar a ser el llamado para que el partido Republicano creza, esta es la oportunidad para crear una verdadera democracia”, indicó la exsenadora desde Bucaramanga.

También indicó que el partido apoyará al gobierno desde Abelardo De la Espriella que asegura está organizando la casa.