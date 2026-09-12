Subsidio de $1 millón para familias de Colombia: cómo reclamarlo y consultar si es beneficiario

Varias familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 podrán acceder a un nuevo apoyo económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La ayuda corresponde al primer desembolso destinado a los hogares que sufrieron afectaciones por la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició la entrega de más de $3.324 millones, recursos que corresponden al primer mes de apoyo para las familias damnificadas.

De acuerdo con la información suministrada, los hogares recibirán una ayuda económica mensual durante tres meses. El valor dependerá de la categoría del municipio en el que se encuentre la vivienda afectada.

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¿Cuánto dinero recibirán las familias damnificadas?

Los montos anunciados para el subsidio son los siguientes:

$1.050.543: para municipios de categorías 1 y 2 y distritos especiales.

para municipios de categorías 1 y 2 y distritos especiales. $875.454,50: para municipios de categorías 3 y 4.

para municipios de categorías 3 y 4. $787.907,23: para municipios de categorías 5 y 6.

Estas cifras corresponden a los valores reportados para la distribución del apoyo. Es importante confirmar con la UNGRD los montos definitivos antes de realizar la publicación.

Municipios de Chocó donde se entregará el subsidio

En el departamento del Chocó, el primer pago está dirigido a hogares damnificados ubicados en 14 municipios. Los territorios incluidos son:

Quibdó

Bajo Baudó

Río Iró

San José del Palmar

Nóvita

Bagadó

Lloró

Nuevo Belén de Bajirá

Río Quito

Alto Baudó

El Cantón de San Pablo

Riosucio

Bahía Solano

Cértegui

La entrega de los recursos se realizará a través de puntos de SuperGIROS habilitados en el departamento.

¿Cómo reclamar el subsidio del terremoto en SuperGIROS?

Las personas que cumplan con los requisitos podrán reclamar el apoyo económico presentando su documento de identidad original. El pago se realizará únicamente a la persona registrada como jefe del hogar damnificado.

Según la información entregada, los beneficiarios tendrán un plazo de 15 días calendario para cobrar el dinero. Sin embargo, la fecha exacta de finalización debe ser confirmada por las autoridades, debido a la inconsistencia entre el inicio anunciado del pago y el plazo señalado.

Requisitos para recibir la ayuda económica

Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estar inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al terremoto del 10 de agosto de 2026. Contar con la certificación de la alcaldía municipal que confirme que la familia residía en el territorio al momento de la emergencia. Tener la vivienda registrada como destruida o no habitable dentro de los censos realizados por el Gobierno nacional.

¿Cuándo llegarán los pagos a Cali y otros departamentos?

La UNGRD también anunció que los desembolsos continuarán en Cali y en los departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda.

Estos pagos comenzarán una vez las autoridades territoriales completen los trámites administrativos necesarios para definir los operadores encargados de entregar los recursos.

Por ahora, las familias de estas regiones deberán estar atentas a los anuncios oficiales sobre las fechas, los puntos de pago y los requisitos para reclamar el subsidio.