Fenalco celebra decisión del Consejo de Estado sobre negociación colectiva

El Consejo de Estado suspendió temporalmente los efectos del Decreto 234 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro para establecer nuevas condiciones sobre la negociación colectiva multinivel. La decisión se produce después de una demanda presentada por Fenalco, gremio que cuestionó que el Ejecutivo hubiera creado estas reglas mediante un decreto.

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La negociación colectiva multinivel permite discutir condiciones laborales que pueden involucrar a trabajadores y empleadores de diferentes empresas de un mismo sector. Según Fenalco, la norma establecía un esquema obligatorio con una mesa, un pliego y una convención colectiva para esas negociaciones, algo que, según el gremio, no estaba contemplado en la legislación vigente.

Uno de los principales argumentos de Fenalco es que el Gobierno habría excedido sus facultades al establecer nuevas obligaciones laborales sin que el Congreso hubiera aprobado previamente esas disposiciones. El gremio también cuestionó que las decisiones de algunos sindicatos pudieran tener alcance sobre empresas de todo el sector, incluidas micro y pequeñas empresas.

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La suspensión es provisional, por lo que todavía no representa una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. El Consejo de Estado deberá continuar estudiando la demanda para determinar si la norma puede mantenerse o debe ser anulada. Fenalco celebró el fallo y señaló que las reglas sobre negociación colectiva deben establecerse dentro del marco de la ley y respetando las competencias del Congreso.