Estas son las cédulas que deben declarar renta ante la DIAN entre el 05 de octubre y 09 de octubre

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se encuentra en medio del proceso de declaración de renta, este inicio desde el pasado 12 de agosto e irán hasta el próximo 26 de octubre, cabe recordar que a partir del terremoto hay unos plazos diferentes para las personas damnificadas.

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Las fechas de los pagos de la declaración de renta son determinadas de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del NIT según corresponda.

¿Quiénes deben declarar renta?

Deben declarar renta en 2026 las personas naturales que superen los topes económicos del año gravable 2025 y quienes cumplan con las siguientes características:

Tener un patrimonio bruto mayor a $224.096.000.

mayor a $224.096.000. Ingresos brutos y consumos superiores a $69.719.000.

superiores a $69.719.000. Consumos con tarjeta de crédito: Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025. Compras y consumos totales: Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras: Acumulados superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Acumulados superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025. Responsabilidad en el IVA: Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre de 2025.

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¿Quiénes deben declarar renta entre el 05 de octubre y 09 de octubre?

Las personas que tengan su cédula de ciudadanía terminadas en los siguientes dígitos deben declarar esta primera semana del mes de octubre:

5 de octubre: 71 y 72

71 y 72 6 de octubre: 73 y 74

73 y 74 7 de octubre: 75 y 76

75 y 76 8 de octubre: 77 y 78

77 y 78 9 de octubre: 79 y 80

¿Qué pasa si no declara renta?

La sanción mínima por incumplimiento de obligaciones fiscales ante la DIAN en 2026 será de $523.740. Lo que significa que, incluso si se presenta la declaración un día tarde, se deberá asumir este costo independientemente de si el saldo a favor es cero

Si no se cumple con este plazo, se aplicará un recargo del 10%, conforme al artículo 642 de la ley vigente.

Si no se presenta en ninguno de los casos mencionados, se aplicará una sanción del 20% basada en el valor de las consignaciones bancarias.

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¿Declarar renta significa pagarla?

No en todos los casos. Declarar renta en Colombia 2026 significa que, si cumple con los requisitos, debe entregarle el registro a la DIAN para que sepan de dónde provienen sus ingresos, gastos y bienes del año anterior.

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